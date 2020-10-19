ترتيب الدوري الإسباني بعد نهاية الجولة السادسة

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 08:00 ص
ترتيب الدوري الإسباني
ترتيب الدوري الإسباني
غدير أحمد
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أسدل الستار على مواجهات أمس في بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، وانتهت مباريات الجولة السادسة بفوز ريال سوسيداد على ريال بيتيس بثلاثية دون رد.

وبفوز سوسيداد استطاع تحقيق أكثر من فائدة، أولها أنه عاد به لسكة الانتصارات في الليجا سريعا بعد خسارة الجولة الماضية قبل التوقف الدولي على ملعبه أمام فالنسيا بهدف.

وبجانب صعود الفريق الباسكي لصدارة الترتيب ولو بشكل مؤقت بعد أن رفع رصيده إلى 11 نقطة، ويتفوق بفارق الأهداف فقط على فياريال، الذي فاز هو الآخر في وقت سابق أمس بهدفين لواحد على فالنسيا.

وقد جاء ترتيب الدوري الإسباني عقب إنتهاء مباريات اليوم كالآتي:-

1- ريال سوسييداد، 11 نقطة.
2- فياريال، 11 نقطة.
3- ريال مدريد، 10 نقاط.
4- خيتافي، 10 نقاط.
5- قادش، 10 نقاط.
6- غرناطة، 10 نقاط.
7- ريال بيتيس، 9 نقاط.
8- أتلتيكو مدريد، 8 نقاط.
9- برشلونة، 7 نقاط.
10- إشبيلية، 7 نقاط.
11- أوساسونا، 7 نقاط.
12- إلتشي، 7 نقاط.
13- فالنسيا، 7 نقاط.
14- أتلتيك بلباو، 6 نقاط.
15- إيبار، 5 نقاط.
16- هويسكا، 5 نقاط.
17- سيلتا فيجو، 5 نقاط.
18- ديبورتيفو آلافيس، 4 نقاط.
19- بلد الوليد، 3 نقاط.
20- ليفانتي، 3 نقاط

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