شوقي غريب يكشف عن خطة الاستعداد للمشاركة في الأولمبياد

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 08:00 ص
شوقي غريب
شوقي غريب
محمد جمال
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كشف شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، عن خطة الفراعنة في الفترة المقبلة قبل خوض أولمبياد طوكيو والتي تم مناقشتها مع الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة في وجود أعضاء اللجنة الخماسية المسئولة عن إدارة شئون اتحاد الكرة.

وقال شوقي غريب في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "وضعت خطة قوية مع الجهاز المعاون للتجهيز بالشكل الأمثل للأولمبياد وسنخوض 4 معسكرات قبل الأولمبياد".

وأضاف: "المنتخب الأولمبي سيشارك في الأولمبياد من أجل تحقيق ميدالية وسيلعب بكامل قوته".

وأتم: " أنصح اللاعبين المجمدين بالانتقال لأندية أخرى للمشاركة فالأولوية سيكون للاعب الذي يشارك مع فريقه ولن أعتمد على أسماء لا تشارك".



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