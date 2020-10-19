موعد مباراة بايرن ميونيخ وأتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 03:16 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
Advertisements
يستضيف نادى بايرن ميونيخ الألماني نظيره أتلتيكو مدريد الإسباني يوم الأربعاء المقبل على ملعبه ضمن منافسات الجولة الأولي لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين يوم الأربعاء على ملعب بايرن ارينا الدولي بمدينة ميونيخ فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة.

وتذاع المباراة على قناة بي أن سبورت 2 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة دوري أبطال أوروبا فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويدخل نادى بايرن ميونيخ المباراة وهو فى صدارة ترتيب بطولة الدوري الألماني الممتاز حيث لم يتعرض سوي لهزيمة واحدة فقط هذا الموسم.

أخبار تهمك

بعد فوزه على الرجاء.. الزمالك يحقق إنجازًا غير مسبوقًا في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

إلغاء حبس سما المصري سنتين في قضية سب ريهام سعيد

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. وفاة المطربة التونسية نعمة بعد صراع مع المرض

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. أشرف بن شرقي يتقدم للزمالك على الرجاء برأسية رائعة

منذ حوالي 6 ساعات

رد فعل غريب من بدر بانون بعد هزيمة الرجاء أمام الزمالك

منذ ساعتين و 10 دقيقة

خاص - محمد يوسف مديرا فنيا للبنك الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. السماح للمواطنين بالصلاة في المسجد الحرام للمرة الأولى منذ 7 أشهر

منذ حوالي 23 ساعة

"الصحة": تسجيل 127 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و11 حالة وفاة

منذ حوالي 3 ساعات

مرتضى منصور يكشف حقيقة استقالته من رئاسة الزمالك

منذ حوالي 10 ساعات

الأهلي يخطف نجم منتخب الشباب بتوصية من ربيع ياسين

منذ حوالي 19 ساعة

موسيماني يحدد أسماء العائدين للأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. انتخاب عبد الوهاب عبد الرازق رئيسا لمجلس الشيوخ

منذ حوالي 12 ساعة

"الأوقاف" تعلق على واقعة إمام بهاء سلطان

منذ حوالي 20 ساعة

توجيه عاجل من الرئيس السيسي للقوات المسلحة

منذ حوالي 8 ساعات

مؤمن سليمان يشيد بأداء ثنائي الزمالك أمام الرجاء

منذ ساعة و 9 دقيقة

موسيماني يوضح سبب غياب احمد فتحي عن لقاء الوداد

منذ حوالي 13 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:02 م

توجيه عاجل من الرئيس السيسي للقوات المسلحة

"الصحة": تسجيل 127 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و11 حالة وفاة

11:57 م

رد فعل غريب من بدر بانون بعد هزيمة الرجاء أمام الزمالك

01:13 ص

"الأوقاف" تعلق على واقعة إمام بهاء سلطان

07:52 ص

إلغاء حبس سما المصري سنتين في قضية سب ريهام سعيد

12:49 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحكومة مديونة لنا يا رئيس الوزراء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | عبد الناصر «أبو الصناعة الوطنية»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 16 | ذئاب الجبل.. «زلزال» صفاء عامر وأبوعميرة الذى هز مصر «مرتين»