موعد مباراة بايرن ميونيخ وأتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا

يستضيف نادى بايرن ميونيخ الألماني نظيره أتلتيكو مدريد الإسباني يوم الأربعاء المقبل على ملعبه ضمن منافسات الجولة الأولي لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.





ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين يوم الأربعاء على ملعب بايرن ارينا الدولي بمدينة ميونيخ فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة.





وتذاع المباراة على قناة بي أن سبورت 2 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة دوري أبطال أوروبا فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.



