تصريحات مفاجئة من حمادة أنور عن فوز الزمالك على الرجاء









أطلق حمادة أنور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك تصريحات مفاجئة عن فوز الفريق على فريق الرجاء المغربي في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.





وأكد حمادة أنور أن فريق الرجاء يملك عناصر مميزة وتوقعنا تعرضه لضغوط بعد خسارة الوداد أمس أمام الأهلي.





واشار أنور في تصريحاته لبرنامج الماتش إلى أن فريقه سيغلق ملف مباراة الذهاب بعد العودة للقاهرة لأن لقاء العودة صعب والنتيجة لا تدعو للإطمئنان.





وتابع أن الزمالك خاض لقاء صعب أمام منافس يملك شخصية قوية داخل الملعب وهو الرجاء.



