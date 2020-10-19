تصريحات مفاجئة من حمادة أنور عن فوز الزمالك على الرجاء

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 03:00 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي
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أطلق حمادة أنور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك تصريحات مفاجئة عن فوز الفريق على فريق الرجاء المغربي في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأكد حمادة أنور أن فريق الرجاء يملك عناصر مميزة وتوقعنا تعرضه لضغوط بعد  خسارة الوداد أمس أمام الأهلي.

واشار أنور في تصريحاته لبرنامج الماتش إلى أن فريقه سيغلق ملف مباراة الذهاب بعد العودة للقاهرة لأن لقاء العودة صعب والنتيجة لا تدعو للإطمئنان.

وتابع أن الزمالك خاض لقاء صعب أمام منافس يملك شخصية قوية داخل الملعب وهو الرجاء.

وأتم: نهنيء الأهلي وجماهيره بالفوز على الوداد لكننا لم نتعرض لضغوط بسبب نتيجة الأمس.

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