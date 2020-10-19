موعد مباراة تشيلسي ضد إشبيلية في دوري أبطال أوروبا









يستعد نادي تشيلسي لمواجهة نظيره فريق إشبيلية الإسباني يوم الثلاثاء 20 أكتوبر المقبل في المباراة التي ستقام على ملعب ستامفورد بريدج في لندن، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.





وستقام المباراة بين تشيلسي وإشبيلية في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.





وقد تعادل فريق تشيلسي مباراته الماضية قبل بداية مشواره بدوري الأبطال أمام ساوثهامبتون بنتيجة ثلاثة أهداف لكل فريق.



