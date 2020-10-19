نجم ريال مدريد على ردار مانشستر يوناتيد

كشفت تقارير صحفية بريطانية، عن رغبة فريق مانشستر يونايتد، في التعاقد مع أحد اللاعبين المميزين في صفوف ريال مدريد هذا الموسم.

















وبحسب ما ورد بصحيفة "ذا صن" البريطانية،" فإن ترغب إدارة مانشستر يونايتد في الإستغناء عن الفرنسي بول بوجبا، لاعب وسط الفريق، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة".

















وينتهي عقد بوجبا في الصيف المقبل، لكن النادي الإنجليزي تريد تفعيل بند التمديد لموسم آخر، إلا أن بقاء اللاعب غير مؤكد بعدما صرح مؤخرًا بأنه يرغب بالانتقال إلى صفوف فريق ريال مدريد.













وأضافت:" أن إدارة الشياطين الحمر سترسل عرضا مغريا لطلب فيدي فالفيردي من الفربق الملكي، وذلك خلال مبادلة ينتقل خلالها بوجبا إلي الفريق".











