مرتضى منصور: أبلغت اللاعبين بأن الفوز في المغرب يضمن العبور لنهائي إفريقيا

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 01:21 ص
بوابة الفجر
رامي بشاي
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أكد  المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك،  أن الفريق  لعب مباراة الرجاء في المغرب بدون نصف قوته بعد غياب فرجاني ساسي وإصابات محمود علاء وحازم إمام ومحمد عبد الشافي وغيرهم .

وأضاف منصور أنه رغم تعنت اللجنة الخماسية فقد أكد للاعبين أن يستنفروا قوتهم وطاقتهم من رئيس النادي الذي يقف أمام الحرب ضده ومازال صامدا، مشيرا إلى أن اللاعبين يشعرون بالأمان دائماً لأنه تم توفير مناخ جيد لهم في عهد مجلس الإدارة الحالي،مشددا أيضا على أنه أبلغ اللاعبين بأنهم لو فازوا في مباراة الذهاب أمام الرجاء فسيكون الفريق هو المتأهل للنهائي.

وتابع رئيس الزمالك: " اللاعبون يريدون دفعة قوية من رئيس النادي وهو ما حدث بالفعل بعد حديثي معهم بعد المحاضرة الفنية، أمس السبت، كاشفا عن أن محمود علاء أبلغه بأنه سيكون جاهزاً لمباراة العودة ومعه حازم إمام، موضحا أنه يثق فيمن سيلعب ويعتبر الجميع أبناءه وهم رجال رغم المعركة الشرسة التي يتعرض لها النادي بمحاولة ايقاعه عن طريق الحرب ضد رئيس النادي.

وأختتم مرتضى منصور تصريحاته بأنه أصدر بيانا رسميا بتحذير الجماهير من النزول والتظاهر ضد قرارات اللجنة الأوليمبية، موجها الشكر لنادي الرجاء على حسن الاستقبال وحسن المعاملة في المغرب. 

كان الزمالك قد فاز على الرجاء المغربي بهدف دون رد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والتي أقيمت على مركب محمد الخامس بالدار البيضاء في المغرب.

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