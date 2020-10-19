رد فعل غريب من بدر بانون بعد هزيمة الرجاء أمام الزمالك

قام مدافع نادى الرجاء البيضاوي المغربي بدر بانون برد فعل غريب بعد هزيمة فريقه أمام الزمالك فى ذهاب دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.





وظل اللاعب المغربي جالسا على ارضية ملعب المباراة لفترة طويلة بعد صافرة الحكم التي أعلنت فوز الزمالك بنتيجة هدف مقابل لاشئ.





يذكر أن العديد من التقارير المغربية و المصرية أكدت اقتراب اللاعب المغربي من الإنضمام لصفوف النادي الأهلي المصري خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.



