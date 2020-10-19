ترتيب هدافي الدوري الإسباني عقب الإنتهاء من مباريات اليوم

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 01:11 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
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التألق عنوان باكو ألكاسير مع فريق فياريال لهذا الموسم، حيث يتربع على عرش ترتيب هدافي الدوري الإسباني برصيد 4 أهداف.


وقد استطاع لويس سواريز، مهاجم أتلتيتكو مدريد، رفع رصيده من الأهداف إلي 3 أهداف. 



 ولكن من ناحية أخري الغريب على قائمة هدافي الليجا الإسباني غياب ليونيل ميسي، قائد فريق برشلونة، وءلك بعد مرور 6 جولات من عمر المسابقة.


وقد جاء ترتيب هدافي الدوري الإسباني عقب إنتهاء مباريات اليوم كالآتي:-


1-باكو ألكاسير.. 4

2-ياجو أسباس.. 3

3-ماكسيميليانو جوميز.. 3

4-كريستيان بورتو.. 3

5-جيرارد مورينو.. 3

6-خوسيه لويس موراييس..  3

7-لويس سواريز.. 3

8- خوسي لويس مورليس..  3 أهداف.

9-فينسيوس جونيور.. هدفين.

10- أنخيل لويس رودريجيز..  هدفين

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