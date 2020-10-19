ترتيب هدافي الدوري الإسباني عقب الإنتهاء من مباريات اليوم
الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 01:11 ص
غدير أحمد
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التألق عنوان باكو ألكاسير مع فريق فياريال لهذا الموسم، حيث يتربع على عرش ترتيب هدافي الدوري الإسباني برصيد 4 أهداف.
وقد استطاع لويس سواريز، مهاجم أتلتيتكو مدريد، رفع رصيده من الأهداف إلي 3 أهداف.
ولكن من ناحية أخري الغريب على قائمة هدافي الليجا الإسباني غياب ليونيل ميسي، قائد فريق برشلونة، وءلك بعد مرور 6 جولات من عمر المسابقة.
وقد جاء ترتيب هدافي الدوري الإسباني عقب إنتهاء مباريات اليوم كالآتي:-
1-باكو ألكاسير.. 4
2-ياجو أسباس.. 3
3-ماكسيميليانو جوميز.. 3
4-كريستيان بورتو.. 3
5-جيرارد مورينو.. 3
6-خوسيه لويس موراييس.. 3
7-لويس سواريز.. 3
8- خوسي لويس مورليس.. 3 أهداف.
9-فينسيوس جونيور.. هدفين.
10- أنخيل لويس رودريجيز.. هدفين
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