ترتيب هدافي الدوري الإسباني عقب الإنتهاء من مباريات اليوم





التألق عنوان باكو ألكاسير مع فريق فياريال لهذا الموسم، حيث يتربع على عرش ترتيب هدافي الدوري الإسباني برصيد 4 أهداف.









وقد استطاع لويس سواريز، مهاجم أتلتيتكو مدريد، رفع رصيده من الأهداف إلي 3 أهداف.













ولكن من ناحية أخري الغريب على قائمة هدافي الليجا الإسباني غياب ليونيل ميسي، قائد فريق برشلونة، وءلك بعد مرور 6 جولات من عمر المسابقة.









وقد جاء ترتيب هدافي الدوري الإسباني عقب إنتهاء مباريات اليوم كالآتي:-









1-باكو ألكاسير.. 4





2-ياجو أسباس.. 3





3-ماكسيميليانو جوميز.. 3





4-كريستيان بورتو.. 3





5-جيرارد مورينو.. 3





6-خوسيه لويس موراييس.. 3





7-لويس سواريز.. 3





8- خوسي لويس مورليس.. 3 أهداف.





9-فينسيوس جونيور.. هدفين.



