"الوزراء": محدود الدخل المفروض يفرح لما الدولة تبيع المتر في مشروعاتها بأعلى سعر

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 01:07 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، إن الدولة تعمل على تطوير المدن والقرى القديمة مثلما تهتم بإنشاء المدن الجديدة، مستدلا بتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بإنشاء تجمع سكني في كل محافظة على غرار مشروع الأسمرات.

وأشار "يونس"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أنه جار حصر أصول الدولة في المحافظات لتنفيذ توجيه الرئيس السيسي، مؤكدا أنهم لن يتوقفوا عن البناء حتى يتم توفير وحدات سكنية لكل فئات المجتمع.

وأضاف، "المواطن محدود الدخل المفروض يفرح لما الدولة تبيع المتر في مشروعاتها بأعلى سعر"، موضحا أن هذا الدخل يعود على المواطن في شكل مشروعات إسكان وتطوير بنية تحتية وتحسين مستوى طرق.

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