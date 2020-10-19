وزير الاتصالات عن النظام الجديد لتجديد الحبس إلكترونيا: سيخفف العبء (فيديو)

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 02:22 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، إن هناك تعاونا بين وزارات الداخلية والعدل والاتصالات لإقامة نظام تقني من شأنه النظر في جلسات تجديد حبس المتهمين عن بعد عبر وسائل الاتصال الرقمية. 

وأشار "طلعت"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن جلسات تجديد حبس المتهمين ستعقد من خلال وسائل الاتصال المرئي والمسموع، حيث لا ينتقل المتهم من حبسه ولا يتوجه للمحكمة، وإنما تعقد الجلسة عن بعد.

ولفت إلى أن الجلسات ستعقد من خلال شبكة حكومية مغلقة ومؤمنة وليس التطبيقات التجارية، منوها بأن هذا النظام سيخفف العبء على القضاة ورجال الأمن والمحامين والمتهمين أنفسهم.

وعن تطوير مكاتب البريد، أوضح أن التطوير يجري على محورين، وهما شكل المكان، ونظام عمله، لافتا إلى أنه سيتم تطوير 780 مكتب بريد هذا العام، مضيفا أن هناك 109 مكتب بريد سيقدموا خدمات التوثيق. 

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