راموس جاهز لمواجهة برشلونة في كلاسيكو الأرض

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 12:45 ص
بوابة الفجر
ريهام عبدالمحسن
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ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن ريال مدريد تلقى أنباء سعيدة بشأن أحد نجومه المصابين قبل مواجهة برشلونة السبت المقبل في الجولة السابعة من بطولة الدوري الإسباني.
وأشارت صحيفة ماركا الإسبانية إلى أن سيرجيو راموس نجم وقائد الملكي كان قد تعرض لإصابة عقب خسارة الملكي على يد قادش بهدف نظيف وشوهد النجم الإسباني وهو يضع الثلج على ركبته اليسرى أثناء الجلوس على مقاعد البدلاء.
وأكدت الصحيفة الإسبانية أن الفحوصات الطبية أثبتت أن راموس ليس لديه أي إصابة خطيرة وأكدت أنه تعرضه لضربة شديدة في مؤخرة ركبته اليسرى لكنه يستطيع المشاركة في كلاسيكو الأرض.
وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن راموس لم يتدرب مع زملائه كما أنه من المحتمل استمرار غيابه حتى الغد لكنه سيتواجد في تدريب الثلاثاء قبل مواجهة شاختار في الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.
وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن  راموس سيتدرب بمفرده لعلاج المنطقة المصابة وتقويتها عن طريق تمرينات محددة لتدعيم فرصه في خوض الجولة الأولى من بطولة دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء المقبل.
وألمحت الصحيفة الإسبانية أن مشاركة راموس أمام شاختار غير مؤكدة لكن أولوية النجم الإسباني هي التواجد في كلاسيكو الأرض وسيكون القرار في يد الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد.

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