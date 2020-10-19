"الشويعر": المسجد الحرام يعقم يوميًا أكثر من 10 مرات

قال الدكتور أحمد الشويعر، مدير إدارة الشئون العلمية والثقافية بالحرم المكي الشريف، إن المملكة قامت بإعداد تطبيق إليكتروني لتنظيم الزيارات إلى المسجد النبوي، في ظل أزمة كورونا الغير مسبوقة في العالم أجمع، مشيرًا إلى أن المملكة مر عليها الكثير من الأزمات، واستطاعت أن تتجاوزها بفضل الله.





وتابع "الشويعر"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر"، المذاع على فضائية"cbc"، مساء الأحد، أن وزارة الصحة السعودية تطالب الجميع بالاستفادة من الأمصال الموزعة مجانًا، للوقاية من الأنفلونزا الموسمية، وهذا من شأنه أن يعين على القيام بشعائر الحج إن شاء الله.





ولفت إلى أن فتح باب العمرة لمن هم في خارج المملكة، أمر محال إلى الجهات المختصة، لإبداء الآراء الذي من شأنه الحفاظ على مصالح المسلمين، وعدم نقل العدوى، مشيرًا إلى أن الدخول إلى المسجد الحرام أمر غير ممكن، إلا بعد التأكد من عدم ارتفاع درجة حرارته والقيام بتطبيق الاجراءات الاحترازية، مشيرًا إلى أن المسجد الحرام يعقم يوميًا أكثر من 10 مرات، في محاولة لإزالة ما يعلق في الأجواء حفاظًا على صحة الحجاج.





وقررت المملكة العربية السعودية، فتح حدودها الخارجية أمام المسافرين لأول مرة منذ إغلاقها في مارس الماضي كإجراء وقائي من فيروس كورونا المستجد الذي اجتاح العالم.





ويأتي ذلك وسط ترقب لإعادة استقبال المعتمرين في الحرم المكي المغلق للسبب ذاته.





ووفقًا لصحيفة "المدينة"، من المقرر أن تعلن وزارة الداخلية في الفترة المقبلة خطة إعادة السماح بأداء العمرة، بحسب ما أورد في بيان رسمي صدر يوم الأحد الماضي، وتضمن تفاصيل قرار فتح الحدود بشكل تدريجي أمام المسافرين تمهيدًا لرفع كامل سيسري مطلع العام المقبل.





وقالت صحيفة «عكاظ»، إن خطة إعادة السماح بأداء العمرة تدريجيًا، تتضمن فتح الباب أمام معتمري الداخل بأعداد محدودة كمرحلة أولى وفق إجراءات وشروط تنظيمية، منها حصول الراغب في العمرة على تصريح أداء من الجهة المعنية.