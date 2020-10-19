صفقة تبادلية مرتقبة بين ريال مدريد ومانشستر يونايتد





كشفت تقارير صحفية بريطانية أن مانشستر يونايتد الإنجليزي يرغب في التعاقد مع الأوروجواياني فيديريكو فالفيردي نجم خط وسط ريال مدريد الإسباني وأنه يمكن أن استخدام الفرنسي بول بوجبا كإجراء محتمل من أجل إتمام الصفقة.

وأفادت صحيفة ذا صن البريطانية إلى أن النجم الأوروجواني أصبح جزءًا مهمًا من فريق الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للملكي خلال الموسمين الماضيين ويمتلك شرط جزائي في عقده تبلغ قيمته 640 مليون جنيه إسترليني لكن مانشستر يونايتد سيسعي للتفاوض المباشر مع مسئولي ريال مدريد .

وأوضحت الصحيفة البريطانية أنه يمكن أن يستخدم مسئولو الشياطين الحمر بول بوجبا كطعم لإقناع ريال مدريد بالسماح لفالفيردي بالرحيل خلال العام المقبل أو خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة على أمل تدعيم خط وسط الفريق بلاعبين ذو أعمار صغيرة .

وألمحت وسائل إعلام بريطانية منتصف الشهر الجاري أن مانشستر يونايتد الإنجليزي حسم مستقبل نجم الفريق الفرنسي بول بوجبا والذي ينتهي عقده في صيف 2021 مع وجود بند خيار التجديد لموسم إضافي.

وأكدت شبكة سكاي سبورتس البريطانية أن مانشستر يونايتد قام بالفعل بتفعيل بند التجديد في عقد بوجبا ليستمر مع الشياطين الحمر حتى 2022.