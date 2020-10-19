الأرصاد: انخفاض الحرارة 4 درجات ابتداءً من الخميس المقبل

قال الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن تنبؤات هيئة الأرصاد وصلت نسبة دقتها لـ95%، وهذا بسبب الاجهزة الحديثة لدى الهيئة، خلاف احترافية العاملين بها.





وتابعت "شاكر"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر"، المذاع على فضائية "cbc"، مساء الأحد، أن هناك حالة من عدم الاستقرار الجوي تبدأ من يوم الثلاثاء المقبل وستستمر حتى يوم الاحد، مشيرة إلى أن هيئة الأرصاد أبلغت مجلس الوزراء بهذا الأمر لكي يستعد لمواجهة حالة الطقس الغير مستمرة.





وأضافت أن حالة عدم الاستقرار ستبدأ على السواحل الشمالية يوم الثلاثاء المقبل، وفي يوم الأربعاء ستزيد الأمطار على السواحل الشمالية وستمتد إلى المحافظات البحرية، وفي يوم الخميس ستتراوح حدة الامطار من متوسطة إلى كثيفة ورعدية وتمتد الامطار لمدن القناة ووسط سيناء، وستحدث بعض السيول.





وتابعت أن الامطار ستصل إلى محافظات الصعيد، ولكنها ستكون متوسطة، مشيرة إلى أن حالة عدم الاستقرار الجوي هذا العام، تأتي مماثلة للعام الماضي، مضيفة أن هناك انخفاض في درجة الحرارة أربع درجات ابتداءً من يوم الخميس المقبل.





وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، خلال بيان نشرته على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الإثنين الموافق 19 أكتوبر 2020.





طقس الإثنين نهارًا





- شبورة مائية صباحًا، طقس مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على القاهرة.





- شبورة مائية صباحًا، طقس مائل للحرارة على السواحل الغربية، معتدل على السواحل الشرقية، والرياح معتدلة.





- طقس مائل للحرارة على جنوب سيناء، والرياح نشطة.





- شبورة مائية صباحًا على شمال الصعيد، طقس حار على شمال وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة.





طقس الإثنين ليلًا





- طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري.





- طقس مائل للبرودة على السواحل الغربية، لطيف على السواحل الشرقية.





- طقس مائل للبرودة على شمال الصعيد.





- طقس معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.





الظواهر الطبيعية:

- شبورة مائية صباحًا على الوجه البحري والقاهرة والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، تكون كثيفة على مناطق من شمال ووسط سيناء.





- أمطار خفيفة (30%) تقريبًا أقصى الغرب.





الوصف الفني لخرائط الطقس: