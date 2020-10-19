المرور على 280 منشأة غذائية بالدقهلية.. وإعدام 3 أطنان أغذية وعصائر

Advertisements

نجحت حملة صحية مكبرة شنتها مديرية الشئون الصحية في محافظة الدقهلية، في المرور على 280 منشأة غذائية وإعدام 2395 كجم أغذية متنوعة و300 لتر عصائر وألبان.



جاء ذلك في إطار خطة مديرية الصحة بالدقهلية، وبناء على توجيهات وزيرة الصحة الدكتورة هاله زايد، وتعليمات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية وتوجيهات الدكتور سعد مكي وكيل الوزارة الي فرق مراقبة الأغذية على مستوى المحافظة وذلك لشن وتكثيف الحملات الرقابية على منافذ بيع وتوزيع المواد الغذائية.



وتم المرور على 280 منشأة وتحرير 180 محضر جنح صحية لوجود مخالفات في هذة المنشأت، كما تم التوصية بغلق 120 منشأة مخالفة وذلك لوجود خطر داهم على الصحة العامة ونقص إشتراطات وعدم وجود ترخيص.



كما تم خلال هذه الحملات إعدام 2395 كيلو أغذية متنوعة وكذلك 300 لتر عصائر والبان غير صالحة للإستهلاك الأدمي وتغير في الخواص الطبيعية، كما تم إرسال 487 عينة تم أخذها وإرسالها الي المعامل للفحص، وتم ضبط 8750 كيلو اغذية متنوعة.



وشدد وكيل الوزارة على تكثيف هذه الحملات وخصوصا في المحلات التي تفتقد للإشتراطات الصحية السليمة، وأنه لابد من مواجهة تلك الأماكن التي لا تعبأ بصحة المواطن وتكون سببا في نقل الكثير من الأمراض، وأكد على إستمرار تلك الحملات ضمن الخطة الموضوعة