التعليم العالي: ضوابط قانونية ضد من يخالف الإجراءات الاحترازية داخل الحرم الجامعي
الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 04:24 ص
أمنية فوزي
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قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنهم لديهم وظيفتين حاليًا؛ تعليمية، وعلاجية متمثلة في المستشفيات الجامعية.
وأضاف "عبد الغفار"، خلال حواره مع برنامج "الحقيقة"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية وضع خطة للاستعداد للموجة الثانية لكورونا.
وتابع: "لدينا كوادر طبية مدربة على أعلى مستوى في المستشفيات الجامعية"، مشيرًا إلى أن الجامعات لديها منظومة متكاملة للتعامل مع أي حالة مشتبه إصابتها بكورونا، وأن هناك ضوابط قانونية ضد من يخالف الإجراءات الاحترازية داخل الحرم الجامعي.
وأضاف "عبد الغفار"، خلال حواره مع برنامج "الحقيقة"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية وضع خطة للاستعداد للموجة الثانية لكورونا.
وتابع: "لدينا كوادر طبية مدربة على أعلى مستوى في المستشفيات الجامعية"، مشيرًا إلى أن الجامعات لديها منظومة متكاملة للتعامل مع أي حالة مشتبه إصابتها بكورونا، وأن هناك ضوابط قانونية ضد من يخالف الإجراءات الاحترازية داخل الحرم الجامعي.
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الأحد، عن خروج 90 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 98247 حالة.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 127 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.
وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 105424 حالة من ضمنهم 98247 حالة تم شفاؤها، و6120 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.
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