المقرر السابق للقومي للسكان: أفقر 10 محافظات هي الأكثر خصوبة (فيديو)

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 03:58 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال الدكتور عمرو حسن، المقرر السابق للمجلس القومي للسكان، إن الزيادة السكانية والإرهاب هما الأكثر خطرا على مصر، منوها بأن الزيادة السكانية الغير منضبطة هي وقود الإرهاب، حيث إن الزيادة السكانية تؤدي إلى الفقر.

وأشار "حسن"، خلال تصريحات عبر فضائية "TeN"، مساء الأحد، إلى أن أفقر 10 محافظات في مصر هي أكثر 10 محافظات خصوبة، موضحا أن نسبة الأمية في مصر تصل إلى 26%، وتصل نسبة الأمية بين السيدات في مصر إلى 31%، أي ثلث "بنات وستات مصر مبيعرفوش يقرأوا ويكتبوا".

من جانبه قال الدكتور أحمد عاشور، أستاذ الاقتصاد بمعهد التخطيط القومي، إن الزيادة السكانية في مصر تقدر بـ 2.5 مليون مواطن سنويًا، أي أن نسبة الزيادة تقدر بـ 2.5%، ي حين أن معدل النمو في الدول الأوربية لا يزيد عن 1%، وبعض الدول لديها نمو بالسالب مثل إيطاليا.

وتابع "عاشور"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "اكسترا نيوز"، أن النمو السكاني في حاجة لزيادة معدل النمو الاقتصادي بمعدل أعلى، حتى يشعر المواطن بالتنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الدولة قامت بأعداد استراتيجية 2030 للحد من الزيادة السكانية، والتشجيع على تنظيم الأسرة.

وقال الدكتور أحمد عاشور، أستاذ الاقتصاد بمعهد التخطيط القومي، إن الزيادة السكانية في مصر تقدر بـ 2.5 مليون مواطن سنويًا، أي أن نسبة الزيادة تقدر بـ 2.5%، ي حين أن معدل النمو في الدول الأوربية لا يزيد عن 1%، وبعض الدول لديها نمو بالسالب مثل إيطاليا.

وتابع "عاشور"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "اكسترا نيوز"، أن النمو السكاني في حاجة لزيادة معدل النمو الاقتصادي بمعدل أعلى، حتى يشعر المواطن بالتنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الدولة قامت بأعداد استراتيجية 2030 للحد من الزيادة السكانية، والتشجيع على تنظيم الأسرة.

هذا وقال الدكتور مصطفى ثابت، رئيس التحرير التنفيذي لموقع "الفجر"، إن الزيادة السكانية تعرقل أي محاولات للدولة لأي تنمية، مؤكدًا على أنها تؤثر بصورة كبيرة على الخدمات المؤثرة على المواطنين.

وأضاف "ثابت"، في لقائه ببرنامج "الشارع المصري" المذاع على الفضائية المصرية": "الزيادة السكانية العشوائية بتأكل أي تنمية وهي الأزمة الحقيقية التي نتجت عن البناء العشوائي".

وأشار، إلى أن هذه العشوائية تؤثر على كل الخدمات المقدمة للمواطن، مستطردًا: "هذه العشوائية تمثل عبئا كبيرا على الحكومة التي تحتاج إلى توصيل صرف صحي وغاز طبيعي ومياه لهؤلاء المواطنين".

وأوضح ثابت، أن الصرف الصحي وصل إلى 40% من القرى المصرية، لافتًا إلى أن هناك صعوبة في توصيل الإنترنت في بعض القوى بسبب هذا البناء الذي يتم بشكل عشوائي في بعض المحافظات.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر القومي للسكان الفجر

أخبار تهمك

عاجل.. تسريب تشكيل الرجاء أمام الزمالك

منذ حوالي 10 ساعة

توجيه عاجل من الرئيس السيسي للقوات المسلحة

منذ حوالي 10 ساعات

رد فعل غريب من بدر بانون بعد هزيمة الرجاء أمام الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

بعد فوزه على الرجاء.. الزمالك يحقق إنجازًا غير مسبوقًا في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يخطف نجم منتخب الشباب بتوصية من ربيع ياسين

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. السماح للمواطنين بالصلاة في المسجد الحرام للمرة الأولى منذ 7 أشهر

منذ يوم

"الأوقاف" تعلق على واقعة إمام بهاء سلطان

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. انتخاب عبد الوهاب عبد الرازق رئيسا لمجلس الشيوخ

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. أشرف بن شرقي يتقدم للزمالك على الرجاء برأسية رائعة

منذ حوالي 7 ساعات

موسيماني يوضح سبب غياب احمد فتحي عن لقاء الوداد

منذ حوالي 15 ساعة

خاص - محمد يوسف مديرا فنيا للبنك الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. وفاة المطربة التونسية نعمة بعد صراع مع المرض

منذ حوالي 16 ساعة

إلغاء حبس سما المصري سنتين في قضية سب ريهام سعيد

منذ حوالي 16 ساعة

"الصحة": تسجيل 127 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و11 حالة وفاة

منذ حوالي 5 ساعات

مرتضى منصور يكشف حقيقة استقالته من رئاسة الزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

موسيماني يحدد أسماء العائدين للأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

موضوعات متعلقة

مايسة شوقي: التنسيق لحملات قومية صحية تغطي المناطق المحرومة في مصر

عمرو حسن: أفقر 10 محافظات في مصر الأعلى خصوبة

خبير اقتصادي: 2.5 مليون مواطن معدل الزيادة السكانية في مصر

مدير مشروع 2 كفاية: نستهدف مليون و150 ألف سيدة (فيديو)

الصحة: حملات تنشيطية لتنظيم الأسرة بجميع المحافظات (فيديو)

خبير اقتصادي: تعداد سكان مصر يزيد في العام الواحد بعدد سكان الكويت

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:02 م

توجيه عاجل من الرئيس السيسي للقوات المسلحة

"الصحة": تسجيل 127 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و11 حالة وفاة

11:57 م

"الأوقاف" تعلق على واقعة إمام بهاء سلطان

07:52 ص

إلغاء حبس سما المصري سنتين في قضية سب ريهام سعيد

12:49 م

رد فعل غريب من بدر بانون بعد هزيمة الرجاء أمام الزمالك

01:13 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحكومة مديونة لنا يا رئيس الوزراء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | عبد الناصر «أبو الصناعة الوطنية»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 16 | ذئاب الجبل.. «زلزال» صفاء عامر وأبوعميرة الذى هز مصر «مرتين»