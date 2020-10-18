شاهد.. رانيا محمود ياسين عقب وفاة والدها

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 11:59 م
بوابة الفجر
مي مرسي
Advertisements
شاركت الفنانة رانيا محمود ياسين، صورة لها من عزاء والدها، وذلك عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتبت رانيا محمود ياسين، قائله: "ياوجع القلب عليك يا بابي".

يذكر أن الفنان محمود ياسين، توفى صباح يوم الأربعاء الماضي عن عمر ناهز الـ79 عاما، وتم تشييع الجنازة من مستشفى المعادي، يوم الخميس، وأقيم العزاء يوم الجمعة أمام مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

والجدير بالذكر أن الفنان محمود ياسين شارك في عدد كبير من الأعمال الفنية، التي لاق إعجاب الجمهور وحزن على وفاته الكثيرين.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وفا رانيا محمود ياسين اخبار الفجر الفني أبي

أخبار تهمك

توجيه عاجل من السيسي لوزير التعليم العالي بشأن عودة الجامعات

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. انتخاب عبد الوهاب عبد الرازق رئيسا لمجلس الشيوخ

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. السماح للمواطنين بالصلاة في المسجد الحرام للمرة الأولى منذ 7 أشهر

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. أشرف بن شرقي يتقدم للزمالك على الرجاء برأسية رائعة

منذ ساعتين و 51 دقيقة

بعد فوزه على الرجاء.. الزمالك يحقق إنجازًا غير مسبوقًا في دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعة

عاجل.. تسريب تشكيل الرجاء أمام الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

تعليق غريب من نادى الوداد بعد الخسارة أمام الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

إلغاء حبس سما المصري سنتين في قضية سب ريهام سعيد

منذ حوالي 11 ساعة

موسيماني يحدد أسماء العائدين للأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. وفاة المطربة التونسية نعمة بعد صراع مع المرض

منذ حوالي 11 ساعة

موسيماني يوضح سبب غياب احمد فتحي عن لقاء الوداد

منذ حوالي 10 ساعة

توجيه عاجل من الرئيس السيسي للقوات المسلحة

منذ حوالي 5 ساعات

خاص - محمد يوسف مديرا فنيا للبنك الأهلي

منذ ساعتين و 35 دقيقة

"الأوقاف" تعلق على واقعة إمام بهاء سلطان

منذ حوالي 16 ساعة

مرتضى منصور يكشف حقيقة استقالته من رئاسة الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يخطف نجم منتخب الشباب بتوصية من ربيع ياسين

منذ حوالي 16 ساعة

موضوعات متعلقة

وصول عبد الرحمن أبو زهرة عزاء محمود ياسين

وصول إلهام شاهين عزاء الفنان الراحل محمود ياسين

شاهد..محمود سعد في عزاء الفنان الراحل محمود ياسين

صلاح عبد الله وسميرة عبد العزيز من عزاء محمود ياسين (صور)

درة وحنان مطاوع وعمرو الليثي في عزاء محمود ياسين (صور)

لطيفة وأحمد بدير وكريم فهمي من عزاء الفنان محمود ياسين (صور)

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:02 م

توجيه عاجل من الرئيس السيسي للقوات المسلحة

بعد فوزه على الرجاء.. الزمالك يحقق إنجازًا غير مسبوقًا في دوري أبطال إفريقيا

11:16 م

"الأوقاف" تعلق على واقعة إمام بهاء سلطان

07:52 ص

إلغاء حبس سما المصري سنتين في قضية سب ريهام سعيد

12:49 م

عاجل.. انتخاب عبد الوهاب عبد الرازق رئيسا لمجلس الشيوخ

02:55 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحكومة مديونة لنا يا رئيس الوزراء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | عبد الناصر «أبو الصناعة الوطنية»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 16 | ذئاب الجبل.. «زلزال» صفاء عامر وأبوعميرة الذى هز مصر «مرتين»