شاهد.. رانيا محمود ياسين عقب وفاة والدها

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شاركت الفنانة رانيا محمود ياسين، صورة لها من عزاء والدها، وذلك عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وكتبت رانيا محمود ياسين، قائله: "ياوجع القلب عليك يا بابي".



يذكر أن الفنان محمود ياسين، توفى صباح يوم الأربعاء الماضي عن عمر ناهز الـ79 عاما، وتم تشييع الجنازة من مستشفى المعادي، يوم الخميس، وأقيم العزاء يوم الجمعة أمام مسجد الشرطة بالشيخ زايد.



والجدير بالذكر أن الفنان محمود ياسين شارك في عدد كبير من الأعمال الفنية، التي لاق إعجاب الجمهور وحزن على وفاته الكثيرين.