بإطلالة شبابية.. سمية الخشاب بفستان أسود شفاف

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 11:41 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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شاركت الفنانة سمية الخشاب صورة من أحدث جلسات تصوير لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت "الخشاب"، في الصرة بفستان أسود، شفاف وقصير وكتبت تعليقا قائله: "بسيطة نوعا ما ولكن مع قليل من الانفعالات".

وتستعد سمية الخشاب للمشاركة مع عصام كاريكا في عمل فني جديد من المقرر عرضه في عام 2021، وأعلن عن ذلك "كاريكا" عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قائلا: "على البركة إن شاء الله مع الجميله سمية الخشاب.. مفاجأة 2021".

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