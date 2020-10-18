ليس بوجبا.. برشلونة يُصارع ريال مدريد على نجم مانشستر يونايتد

دخل نادي ريال مدريد في صراع مع غريمه التقليدي برشلونة من أجل التعاقد مع النجم البرتغالي برونو فيرنانديز، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي.









وكشفت صحيفة " ديلي ستار " البريطانية أن كلا الفريقين قد كشفوا عن نيتهم في ضم الساحر البرتغالي خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.









وظهر فيرنانديز بشكل إيجابي جدا ً داخل تشكيل سولشاير، وذلك منذ القدوم إلى أولد ترافورد، في يناير الماضي قادمًا من سبورتنج لشبونة البرتغالي.









ولعب فيرنانديز دور المنقذ لمانشستر يونايتد، حيث ساهم بشكل كبير في تأهل الشياطين الحمر إلى دوري أبطال أوروبا هذا الموسم والوصول إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي الموسم الماضي.









كما شارك هذا الموسم في 5 من 9 أهداف سجلها رجال سولشاير في البريمرليج هذا الموسم، حيث سجل ثلاثة أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين لزملائه.









يذكر أن فيرنانديز قد وصل إلى مانشستر يونايتد قادمًا من سبورتنغ لشبونة البرتغالي مقابل 55 مليون يورو بعقد يمتد حتي صيف عام 2025.