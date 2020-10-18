وزير الإسكان ومحافظ جنوب سيناء يتفقدان مشروع المزرعة النموذجية لتجمع وادي ميعر

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 09:53 م
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
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اختتم الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، جولتهما التفقدية للمشروعات المختلفة بمحافظة جنوب سيناء، والتى استمرت نحو 6 ساعات، بتفقد مشروع إنشاء المزرعة النموذجية لتجمع وادي ميعر بمدينة طور سيناء، وذلك بحضور مسئولى الوزارة والمحافظة.

وقال وزير الإسكان: تبلغ المساحة الكلية للمزرعة،  55  فداناً، وتضم 20 صوبة، ومتوسط إنتاج الصوبة 2.5 طن في العروة، ومساحة 2 فدان لزراعة الخضار المكشوف، ومتوسط الإنتاج للفدان من 8 : 9 أطنان في العروة، بجانب 400 نخلة بارحي، و100 نخلة حياني، على مساحة 5 أفدنة، ومتوسط إنتاج الفدان 3 أطنان، و25 فداناً لزراعة مانجو سكري، و15 فداناً لزراعة زيتون (دولسي وبيكوال).

وأضاف الوزير: تضم المزرعة أيضا أحواض تخزين مياه استراتيجية يتم الاستفادة منها في الاستزراع السمكي (2  حوض + حوض خدمة)، ومتوسط الإنتاج للأحواض 6 أطنان / الدورة، ومزرعة للأغنام (1 فدان لزراعة علف أغنام - مأوى لتربية الأغنام)، بجانب المشايات والطرق الداخلية بمساحة 5 أفدنة.

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