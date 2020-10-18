موسيماني يحسم ملف اللاعبين المعارين في الأهلي

يقترب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي، من حسم ملف لاعبي الفريق المعارين، خلال الفترة الحالية.

وأوضحت مصادر مطلعة داخل النادي الأهلي، أن موسيماني راقب لاعبي الأهلي عن قرب، وحدد الأسماء المرشحة للعودة للفريق بدءاً من الموسم المقبل.

وأكدت، أن موسيماني معجب بمردود الرباعي ناصر ماهر، أكرم توفيق، عمار حمدي، ومحمد شريف.

ويلعب ماهر معاراً لفريق سموحة، بينما ينشط أكرم توفيق ضمن صفوف فريق الجونة.

كما يلعب محمد شريف مع نادي إنبي، وعمار حمدي ضمن طلائع الجيش.

وتشير التقارير لقرب عودة الرباعي مرة أخرى للنادي، بينما ما زال موسيماني يفاضل بين صلاح محسن، المعار إلى سموحة، وأحمد ياسر ريان، المعار للجونة، لعودة أحدهما للأهلي.