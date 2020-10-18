موسيماني يحسم ملف اللاعبين المعارين في الأهلي

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 08:58 م
بوابة الفجر
عبد القادر عرابي
Advertisements

 

يقترب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي، من حسم ملف لاعبي الفريق المعارين، خلال الفترة الحالية.

 

وأوضحت مصادر مطلعة داخل النادي الأهلي، أن موسيماني راقب لاعبي الأهلي عن قرب، وحدد الأسماء المرشحة للعودة للفريق بدءاً من الموسم المقبل.

 

وأكدت، أن موسيماني معجب بمردود الرباعي ناصر ماهر، أكرم توفيق، عمار حمدي، ومحمد شريف.

 

ويلعب ماهر معاراً لفريق سموحة، بينما ينشط أكرم توفيق ضمن صفوف فريق الجونة.

 

كما يلعب محمد شريف مع نادي إنبي، وعمار حمدي ضمن طلائع الجيش.

 

وتشير التقارير لقرب عودة الرباعي مرة أخرى للنادي، بينما ما زال موسيماني يفاضل بين صلاح محسن، المعار إلى سموحة، وأحمد ياسر ريان، المعار للجونة، لعودة أحدهما للأهلي.

أخبار تهمك

تصريح قوي من موسيماني بعد الفوز على الوداد المغربي

منذ حوالي 9 ساعات

موسيماني يحدد أسماء العائدين للأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

تصريحات مثيرة من شيكابالا قبل ساعات من موقعة الرجاء

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. السماح للمواطنين بالصلاة في المسجد الحرام للمرة الأولى منذ 7 أشهر

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. وفاة المطربة التونسية نعمة بعد صراع مع المرض

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يخطف نجم منتخب الشباب بتوصية من ربيع ياسين

منذ حوالي 13 ساعة

موسيماني يوضح سبب غياب احمد فتحي عن لقاء الوداد

منذ حوالي 7 ساعات

تعليق غريب من نادى الوداد بعد الخسارة أمام الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. انتخاب عبد الوهاب عبد الرازق رئيسا لمجلس الشيوخ

منذ حوالي 6 ساعات

مستشار الرئيس للصحة يكشف مفاجأة صادمة عن لقاح كورونا

منذ يومين

مرتضى منصور يكشف حقيقة استقالته من رئاسة الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

"الأوقاف" تعلق على واقعة إمام بهاء سلطان

منذ حوالي 13 ساعة

6 معلومات عن مواعيد وأسعار مجموعات التقوية بالمدارس.. تعرف عليهم

منذ حوالي 11 ساعة

إلغاء حبس سما المصري سنتين في قضية سب ريهام سعيد

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. تسريب تشكيل الرجاء أمام الزمالك

منذ ساعتين و 35 دقيقة

عاجل- باتشيكو يعلن تشكيل الزمالك أمام الرجاء المغربي

منذ ساعة و 14 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:52 ص

"الأوقاف" تعلق على واقعة إمام بهاء سلطان

إلغاء حبس سما المصري سنتين في قضية سب ريهام سعيد

12:49 م

عاجل.. تسريب تشكيل الرجاء أمام الزمالك

06:30 م

عاجل.. انتخاب عبد الوهاب عبد الرازق رئيسا لمجلس الشيوخ

02:55 م

عاجل.. وفاة المطربة التونسية نعمة بعد صراع مع المرض

12:52 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحكومة مديونة لنا يا رئيس الوزراء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | عبد الناصر «أبو الصناعة الوطنية»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 16 | ذئاب الجبل.. «زلزال» صفاء عامر وأبوعميرة الذى هز مصر «مرتين»