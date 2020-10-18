"منذ مايو الماضي".. تركيا تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 08:42 م
بوابة الفجر
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سجلت السلطات الصحية فى تركيا 1،813 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة الأخيرة، والتي تعد الحصيلة اليومية الأعلى منذ 8 مايو الماضي.

 

وقالت الصحة التركية في بيان اليوم الأحد: إن مجموع حالات الإصابة بالفيروس في تركيا بلغ 347،493 حالة، وفقًا لما أعلنته قناة روسيا اليوم.

 

وأضافت، أن إجمالي حالات الوفاة بالوباء ارتفع ليسجل 9،296 حالة بعد تسجيل 72 حالة جديدة خلال الساعات الأخيرة.

 

وأشارت الصحة إلى شفاء 1،504 مما يرفع حصيلة المتعافين من الفيروس إلى 304،003 شخص.

 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 40,190 مليون إصابة، بينهم أكثر من مليون و100 ألف حالة وفاة، وأكثر من 30,039 مليون حالة شفاء.

 

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

 

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

 

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

 

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