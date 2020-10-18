أحمد قطب: يؤدي القسم الدستوري نائباً بمجلس الشيوخ.. ويؤكد: لحظة تاريخية فارقة في الحياة السياسية والتشريعية في مصر

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أدى اليوم الأحد، المهندس أحمد قطب عضو مجلس الشيوخ والأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن بالجيزه، اليمين الدستوري خلال الجلسه الافتتاحيه لمجلس الشيوخ والتى عقدت بناء ً على دعوه رئيس الجمهورية وبعد الانتهاء من تعيين الثلث الأخير من أعضاء المجلس.



وقال المهندس أحمد قطب، أن الجلسة الافتتاحية التي عقدت اليوم لمجلس الشيوخ تعد بداية عهد جديد للحياة النيابة في مصر، مضيفًا، أن أنتخاب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيسًا للمجلس، بالإجماع، وكذلك أختيار المستشار بهاء الدين أبو شقة وكيل أول للمجلس، والنائبة فيبي فوزى جرجس بمنصب الوكيل الثانى، يمثل إضافة قانونية كبيرة للشيوخ لما يتمتع به الرئيس والوكيل الاول من خبرات قانونية ستساهم بشكل كبير في إثراء الحياة التشريعية بما يضمن إبداء الرأى الجيد والموضعى في مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التى تحال إلي المجلس من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.



ووجه القيادى بمستقبل وطن، التهنئة الى رئيس المجلس والوكيلين، وكافة الأعضاء المنتخبين والمعينين من قبل رئيس الجمهورية، بإنطلاق فعاليات أعمال الدورة الأولى للشيوخ بعد انقطاع دام لعدة سنوات، مشيدا بالتعيينات التى تمت من قبل رئيس الجمهورية، حيث شملت التعيينات عددًا بارزًا من القانونيين ورؤساء وممثلى الأحزاب السياسية والإعلاميين والصحفيين والفنانين وممثلى النقابات وزوجات الشهداء.



وأوضح أنه بعد تلك التعيينات فإن المجلس أصبح يضم كوكبة متكاملة الخبرات والكفاءات للعمل على المشاركة في إعداد ومناقشة وصياغة القوانين بما يضمن في النهاية خروجها بشكل يليق بالحياة النيابية في مصر.



وأكد المهندس أحمد قطب، أن الجلسة الأولى لمجلس الشيوخ، تم تنظيمها جيدا وخرجت بشكل جيد، وأنه تم بذل جهد كبير من قبل الأمانة العامة للمجلس لتخرج بهذا الشكل المنظم الذي أكد للجميع بأن هناك تغير في الحياة السياسية والبرلمانية إلى الأفضل، مشيدا بالمجهودات الكبيرة التى قام به المستشار محمود إسماعيل عتمان، القائم بأعمال الأمين العام لمجلس الشيوخ، لتنظيم فعاليات الجلسة الافتتاحية اليوم، والتسهيل الكامل لكافة الأعضاء في إجراءات إصدار الكارنيهات وتفعيل نظام البصمة، وكذلك اتخاذ كافة الاحتياطات الوقائية والطبية حفاظا على سلامة الأعضاء وصحتهم للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.