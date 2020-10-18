"دمك حياة 4 " حملة للتبرُّع بالدم بجمعية تاروت

تنظّم اللجنة الصحية بجمعية تاروت الخيرية بالتعاون مع مستشفى القطيف المركزي الثلاثاء المقبل، حملة للتبرع بالدم تحت عنوان "دمك حياة 4" ، وذلك بمقر روضة الطفل النموذجية التابعة للجمعية بتاروت.

وتهدف الحملة التي تستمر ثلاثة أيام، إلى تعزيز أهمية ثقافة التبرع بالدم والمبادرة التطوعية نحو تبرع الأشخاص الأصحّاء للمرضى المحتاجين للدم، وتغطية احتياجات المرضى الذين يرقدون على السرير الأبيض ومن يتعرضون للحوادث المرورية.

وبينت اللجنة أنّ الحملة موجهة للرجال ودعت الراغبين في التبرع بالالتزام بالإجراءات الاحترازية وإحضار بطاقة الهوية الوطنية.