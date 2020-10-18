ظافر العابدين ينعى وفاة الفنانة التونسية نعمة

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 08:04 م
ظافر العابدين
ظافر العابدين
مي مرسي
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نعى الفنان ظافر العابدين،وفاة الفنانة التونسية نعمة،وذلك عن عمر ناهز الـ86 عاما عقب صراعات كبيرة مع المرض.

وكتب "العابدين" عبر خاصية "الستوري" على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" قائلا: "الله يرحم رمز من رموز الفن التونسى السيدة نعمة سيبقى فنها خالدا".

يذكر أن الفنانة التونسية نعمة توفيت صباح اليوم عن عمر ناهز الـ86 عاما، عقب صراع مع المرض ونعى وفاتها عدد كبير من الفنانين من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

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