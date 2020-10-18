موديز تخفض التصنيف الائتماني لبريطانيا بسبب "بريكست"

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 06:49 م
بوابة الفجر
Advertisements
خفضت وكالة موديز الأمريكية للتصنيف الائتماني تصنيف بريطانيا بدرجة واحدة، وارجعت السبب إلى تأثيرات خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي وكذلك جائحة فيروس كورونا.


وأعلنت وكالة موديز في باريس في وقت متأخر من يوم الجمعة أنها تصنف الآن ديون بريطانيا طويلة الأجل على أنها "ايه ايه 3" وليس "ايه ايه 2"، على الرغم من أنها رفعت أيضا التوقعات لهذا التصنيف من "سلبي" إلى "مستقر".


وأفادت وكالة موديز بأن القوة الاقتصادية لبريطانيا تراجعت منذ أن تم تخفيض التصنيف الائتماني لأول مرة في عام 2017، وتراجعت النظرة المستقبلية بسبب مفاوضات خروجها من الاتحاد الأوروبي حيث لم تتمكن من إبرام اتفاقية تجارية مع الاتحاد الأوروبي.


وقالت موديز عن الاقتصاد البريطاني "النمو كان أضعف مما كان متوقعا ومن المرجح أن يظل كذلك في المستقبل".


يذكر أن بريطانيا خرجت من الاتحاد الأوروبي رسميا في 31 يناير الماضي بعد استفتاء عام 2016. وفي الوقت نفسه، تسببت جائحة فيروس كورونا في زيادة ديون بريطانيا ومن المرجح أن يكون لهذا مزيد من الآثار السلبية.


وقالت وكالة موديز أيضا إن مؤسسات الدولة البريطانية وقيادتها ضعفت في السنوات الأخيرة.


يذكر أن بريطانيا تحتل حاليا المرتبة الرابعة من حيث التصنيف الائتماني من وكالة موديز، ولا تزال في المنطقة الآمنة للاستثمار.

أخبار تهمك

إلغاء حبس سما المصري سنتين في قضية سب ريهام سعيد

منذ حوالي 6 ساعات

ننشر الجدول الفردي لتقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب

منذ حوالي 21 ساعة

تعليق غريب من نادى الوداد بعد الخسارة أمام الأهلي

منذ أقل من ساعتين

موسيماني يحدد أسماء العائدين للأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

تصريح قوي من موسيماني بعد الفوز على الوداد المغربي

منذ حوالي 6 ساعات

مستشار الرئيس للصحة يكشف مفاجأة صادمة عن لقاح كورونا

منذ يوم

موسيماني يوضح سبب غياب احمد فتحي عن لقاء الوداد

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يخطف نجم منتخب الشباب بتوصية من ربيع ياسين

منذ حوالي 10 ساعة

6 معلومات عن مواعيد وأسعار مجموعات التقوية بالمدارس.. تعرف عليهم

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. وفاة المطربة التونسية نعمة بعد صراع مع المرض

منذ حوالي 5 ساعات

مرتضى منصور يكشف حقيقة استقالته من رئاسة الزمالك

منذ أقل من ساعة

تصريحات مثيرة من شيكابالا قبل ساعات من موقعة الرجاء

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. انتخاب عبد الوهاب عبد الرازق رئيسا لمجلس الشيوخ

منذ حوالي 3 ساعات

"الأوقاف" تعلق على واقعة إمام بهاء سلطان

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. بهاء الدين أبو شقة وفيبي فوزي جرجس وكيلان لمجلس الشيوخ

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. السماح للمواطنين بالصلاة في المسجد الحرام للمرة الأولى منذ 7 أشهر

منذ حوالي 14 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:49 م

إلغاء حبس سما المصري سنتين في قضية سب ريهام سعيد

"الأوقاف" تعلق على واقعة إمام بهاء سلطان

07:52 ص

عاجل.. انتخاب عبد الوهاب عبد الرازق رئيسا لمجلس الشيوخ

02:55 م

عاجل.. وفاة المطربة التونسية نعمة بعد صراع مع المرض

12:52 م

الأهلي يخطف نجم منتخب الشباب بتوصية من ربيع ياسين

08:13 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحكومة مديونة لنا يا رئيس الوزراء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | عبد الناصر «أبو الصناعة الوطنية»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 16 | ذئاب الجبل.. «زلزال» صفاء عامر وأبوعميرة الذى هز مصر «مرتين»