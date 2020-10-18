وزير شئون المجالس النيابية: السيسي أخذ على عاتقه وضع مصر في مصاف الدول المتقدمة (فيديو)

Advertisements

قال علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، إن مؤسسات الدولة تعمل على تحقيق آمال وتطلعات المواطن، موجهًا التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أخذ على عاتقه وضع مصر في مصاف الدول المتقدمة.



وأضاف "فؤاد" في كلمته في مجلس الشيوخ اليوم الأحد: "أوجه التحية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي اتخذ قرارا في لحظة فارقة في تاريخ هذا الوطن وتقدم للذود عن وطنه".



وتابع "أخذ يواصل الليل بالنهار راعيا بكل عمله ينجز على ارض الواقع واضعا من الديمقراطية والحكم الرشيد هدفا واجبًا".



وأشار "هذا المجلس الذي شاهدا على ما تقدم من إنجازات، فقد جاء بعد موافقة الشعب على التعديلات الدستورية باستحداث غرفة ثانية بجانب مجلس النواب وهو ما أعطى مساحة أرحب من التعبير والمشاركة الشعبية".



واستطرد "يحقق إثراء للحياة النيابية وتوسيع في نطاق الممارسة الديمقراطية وتحقيق للتناغم بين عمل مجل بما يضمن مصلحة المواطن".



واستكمل حديثه قائلًا "هذا المجلس الذي يضم شيوخ الأمة جاء ليعرض عليه ما يتصل بالقوانين المكملة للدستور أو ما يتصل بالمعاهدات السيادية وكذلك سياسة الدول العامة".



واجتمع مجلس الشيوخ، للمرة الأولى، اليوم الأحد، بعد انتخاب ثلثي أعضائه، وتعيين الثلث الآخر من قبل رئيس الجمهورية، في جلسة إجرائية، يرأسها أكبر الأعضاء سنا، وشهدت أولى جلسات المجلس أداء أعضاء المجلس اليمين الدستورية، إلى جانب انتخاب رئيس المجلس ووكيليه.



فيما يلى من سطور، تستعرض "الفجر" لمتابعيها، تفاصيل الجلسة الإجرائية الأولى لمجلس الشيوخ، المقرر عقدها اليوم الأحد:



- بدأ أعضاء مجلس الشيوخ في التوافد على مقر المجلس بداية من الساعة 11 صباحًا.



- بدأت الجلسة الإجرائية الأولى للمجلس في تمام الساعة 12 ظهرًا.



- وفقا للقانون، والسوابق البرلمانية، ترأس الجلسة الأولى المعروفة باسم جلسة الإجراءات، أكبر الأعضاء سنًا، وهو الفريق جلال هريدى، رئيس حزب حماة الوطن، ويعاونه فيها أصغر عضوين سنًا من بين أعضاء المجلس، هما: محمود تركى، ونهى الشريف.



- وبدأت الجلسة الأولى لمجلس الشيوخ بتلاوة رئيس الجلسة قرار رئيس الجمهورية، بدعوة المجلس للانعقاد، وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن انتخابات الشيوخ، وإلى جانب تلاوة قرار رئيس الجمهورية بتعيين 100 من أعضاء المجلس البالغ عددهم 300 عضو.



- وبدأ أعضاء مجلس الشيوخ في أداء اليمين الدستورية إيذانا ببدء ممارسة كل منهم مهامه المنصوص عليها في الدستور والقانون، حيث بدأ رئيس الجلسة بأداء اليمين، ثم أدى عضوا المجلس، المعاونان له في إدارة الجلسة، اليمين، ثم أدى بقية أعضاء المجلس اليمين واحدًا تلو الآخر.



- وبحسب المادة 39 من قانون مجلس الشيوخ، أدي عضو مجلس الشيوخ، قبل مباشرة عمله، أمام المجلس، اليمين الآتى نصها: "أقسم بالله العظيم، أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن، ووحدة وسلامة أراضيه"، ولا يجوز لعضو المجلس أن يغير من صيغة اليمين الدستورية لا بالزيادة ولا بالنقصان.



- بعد انتهاء أعضاء المجلس من أداء اليمين الدستورية، تم انتخاب رئيس للمجلس، ووكيلين.



- وفى نهاية جلسة الإجراءات، يتم رفع المجلس لمدة 40 يومًا لحين إقرار اللائحة الداخلية له.