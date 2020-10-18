نجل مجدى كامل: خايف من اللى جاى واللى فات أوحش أيام حياتى..تعرف على التفاصيل

Advertisements

صدم نجل الفنان مجدي كامل، من خلال مشاركته تغريدة آثارت الجدل عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".



وكتب عادل مجدي نجل الفنانة مها أحمد، قالئا: "أنا بكتب الكلام ده وأنا إيدى بتترعش وفعلا تعبان ومش قادر ومش عارف أنا عندى إيه ومش عارف اتكلم مع حد علشان مش عايز أخلى حد يشيل همى، بس أنا هكتب الكلام اللى عايز أكتبه ده علشان أنا مش عارف اللى جاى إيه ولا هيحصل إيه، أنا حياتى بايظة بقالها أربع شهور من يوم 15 - 6 لحد النهاردة".



وتابع قائلا: "الأربع شهور دور أوحش أربع شهور عدوا عليا في حياتي من يوم ما جيت الدنيا علشان حصلي فيهم حاجات وجعتني وتعبتني وأثرت علي نفسيتي، أولهم كان اول حب في حياتي عاش لمدة سنة ونص وكان نهايته يوم 15 - 6، بعدها كان وفاة حفناوى صاحبى وأخويا يمكن مكناش قريبين من بعض بس مجرد مبنتكلم مع بعض أو بنشوف بعض بيبقي أكننا نعرف بعض من الحضانة، وكان في ذكريات حلوة أوى لينا مع بعض، بعدها البيت بتاعنا لما غرق كله ولحد دلوقتي منعرفش غرق إزاي ولا إيه اللي حصل بس الحمد الله علي كل شىء ولحد دلوقتي البيت لسه بايظ".