مدير الشئون القانونية بمجلس طامية: راتبي 600 جنيه.. وأتقاضاه كل 4 أشهر(فيديو)

فجر مدير الشئون القانونية بمجلس مدينة طامية بمحافظة الفيوم، مفاجأة من العيار الثقيل، حيث قال أنه يتقاضى وزملائه رواتبهم كل 4 أشهر، مع العلم أن الراتب 600 جنيه.





وتابع، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مع القاعدة"، على قناة الصحة والجمال: "أنا ماجد وأبلغ من العمر ٤٧ سنة وأعمل مدير شئون قانونية بمجلس مدينة طامية محافظة الفيوم، وعلشان إحنا مجموعة ١٠٨ متعاقدين ومتعاقدات بعقود مؤقتة من ٢٠١١ و٢٠١٢ أصبحنا اليوم رؤساء أقسام ومديرين نظرا لبلوغ أساتذتنا سن المعاش، ورغم ذلك مازلنا بنفس العقود إلى اليوم تجدد سنويا بفاصل يوم، ولم يتم التثبيت على درجة، برغم أن جميع نظرائنا في أغلب المؤسسات مثل الشباب والرياضة والتربية والتعليم والتأمينات وغيرها تم تثبيتهم".





وأضاف: "ولا نعرف أين هي المشكلة هل في التنظيم والإدارة؟، أم في المحافظة علما بأننا بنتقاضى راتبا يعادل راتب المثبتين بعد قرار رئيس الوزراء بأعطائنا الحد الأدنى للمرتبات ومساواتنا في الراتب بمعنى أننا ماعندناش مشكلة في الفلوس، يعني هي صحيح بتتأخر شوية ولكن بنحصل عليها، يعنى التثبيت مش متطلب فلوس زيادة

طيب وما دمنا بنأخذ حقوقنا المالية مثل المعينين فلماذا نظل بعقود مؤقتة تمنعنا من الترقي وتمنعنا من جميع مميزاتها النقابية والعمالية".