فازت بمنصب وكيل ثان مجلس الشيوخ.. من هي فيبي فوزي؟

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أعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، اليوم الأحد، فوز الإعلامية فيبى فوزى، بمنصب وكيل ثان المجلس، بعد حصولها على 199 صوتا، فى الانتخابات التى أجريت، خلال جلسة الإجراءات، والتى تنافس فيها على مقعدى الوكيل 4 مرشحين من بين أعضاء المجلس، بعد أداء اليمين الدستورية، لتكون فيبى فوزى أول سيدة قبطية تفوز بوكالة مجلس الشيوخ.



فيما يلى من سطور، ترصد "الفجر" أبرز المعلومات عن الإعلامية فيبى فوزى، الفائزة بمنصب الوكيل الثانى لمجلس الشيوخ:



- فيبي فوزي، هى أمينة المرأة بهيئة مكتب حزب الشعب الجمهورى، لمحافظة الإسماعيلية.



- فازت ضمن مرشحي حزب الشعب الجمهوري في القائمة الوطنية من أجل مصر بمحافظة الإسماعيلية.



- حصلت على على بكالوريوس إعلام، جامعة القاهرة عام 1983.



- حصلت على دبلومة الإعلام العليا، من كلية الإعلام، جامعة القاهرة، عام 1998.



- عملت رئيسا لقسم اللغة الإنجليزية بتلفزيون القنال، ورئيس تحرير النشرة الإخبارية باللغة الإنجليزية عام 1988.



- عملت مسئولا عن إعداد عدد من البرامج الوثائقية الموجهة للأقليات الأجنبية المقيمة بإقليم القناة عام 1991.



- المنسق العام لبرامج التوك شو بالتلفزيون، والتي تستهدف مناقشة أبرز القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، المعنية بالمواطن بإقليم القناة عام 1995.



- تعتبر فيبى فوزى أحد القيادات النسائية والمميزة في العمل الخدمي، وصاحبة الخبرة والتاريخ المجتمعي المميز.



- عملت في مجال حقوق المرأة، من خلال عضويتها السابقة بمجلس قومي المرأة عام 2001.



- عملت عضو مجلس إدارة مكتبة مصر عام 2007.



- عضو مجلس إدارة عدد من الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني بالإسماعيلية ومنها جمعية الهلال المصري.



- عضو مشارك فى عدد من اللجان المتخصصة بمحافظة الإسماعيلية لمناقشة عدد من القضايا المجتمعية.



- حصلت على عدد من الدورات التدريبة المتخصصة في مجال المرأة والسياسة والاقتصاد وإدارة الأزمات.



- حصلت على الدورات السياسية والإعلامية المتخصصة بمعهد الإذاعة والتلفزيون بالهيئة الوطنية للإعلام.



- شاركت في عضوية العديد من اللجان المتخصصة في محافظة الإسماعيلية التي تم تشكيلها على مدار السنوات الماضية.



- لها العديد من الاهتمامات العامة التي تتعلق بتنمية قدرات المرأة في المجالات الوظيفية وتمكينها من المناصب القيادية.



فيبى فوزى تفوز بمنصب الوكيل الثانى لمجلس الشيوخ



وأعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، فوز المستشار بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد، والنائبة فيبى فوزى جرجس، عن حزب الشعب الجمهورى، بمقعدى وكيلى المجلس.



وقال رئيس مجلس الشيوخ إن عدد الأعضاء الذين أدلوا بأصواتهم بلغ 294 صوتا، منها 281 صوتا صحيحا، و13 صوتا باطلا.



وتنافس على مقعدى وكيل المجلس 4 أعضاء هم: بهاء أبو شقة، وفيبى فوزى، وراندا محمد أحمد مصطفى، وأيمن عبد المحسن.



وحصل المستشار بهاء أبو شقة، على 255 صوتا، وفاز بمنصب الوكيل الأول للمجلس، فيما حصلت النائبة فيبى فوزى على 199 صوتا، وفازت بمنصب الوكيل الثانى للمجلس، فيما حصلت راندا محمد أحمد مصطفى على 60 صوتا، وحصل أيمن عبد المحسن محمد على 48 صوتا.