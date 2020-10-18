رابط الاستعلام عن منحه ال 500 جنية للعمالة الغير منتظمة شهر اكتوبر الحالي عبر موقع وزارة القوي العاملة

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 04:18 م
العمالة الغير منتظمة
العمالة الغير منتظمة
Advertisements

رابط الاستعلام عن منحه ال 500 جنية للعمالة الغير منتظمة شهر اكتوبر الحالي عبر موقع وزارة القوي العاملة

تعتبر مشكلة العمالة الغير منتظمة مشكلة قوميه حيث تعمل وزارة القوى العاملة جاهدة علي القضاء عليها او تقنينها عن طريق تقديم مساعدة للأشخاص ذوات العمالة غير المنتظمة من قبل الوزارة، كما تسعي وزارة القوى العاملة علي انشاء جدول بيانات يسجل بها جميع الاشخاص اصحاب العمالة الغير منتظمة وذلك سوف يتم من خلال كعب العمل، ويحتوي كعب العمل علي الاسم والسن والمستوي التعليمي والتخصص وعنوان ورقم هاتف لكي يتم التواصل معه في اي وقت اي يحتوي كعب العمل علي كل بيانات المتقدم.

وقد فعلت ذلك الوزارة حتي عندما يتم توفير وظائف لدي القوي العاملة تكون الوزارة مسجل لديها اسماء من يحتاجوا للوظيفة بكل بيناتهم، وهي توفر بتلك الطريقة العديد والعديد من الوظائف لكافة التخصصات، لذلك تناشد وزارة القوى العاملة كل الخريجين بضرورة تسجيل كل بيانتهم عند التخرج وعند قضاء الخدمة العسكرية Kوقد اهتم الرئيس في ظل الظروف الراهنة من انتشار فيروس كورونا بأصحاب العمالة الغير منتظمة، وذلك بسبب توقف الكثير من الشركات الخاصة عن العمل، وتم تخصيص مبلغ ٥٠٠ جنية، يصرف في ثلاث شهور وهم اكتوبر ونوفمبر وديسمبر ليكون المبلغ الاجمالي هو ١٥٠٠ جنيه، حيث يتم صرفها من وزارة المالية من خلال اي ماكينة فورية. 

الخطوات المتبعة للتسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة ٢٠٢٠
- يتم الدخول علي موقع وزارة القوى العاملة. 

- يظهر ورقه ملئ البيانات، يقوم الشخص بتحري الدقة اثناء ملئ البيانات كالاسم رباعي والسن والرقم القومي المدون علي البطاقة  الشخصية. 

- ثم يتم الضغط علي كلمة "تقديم". 

- يتم وضع رقم هاتف محمول للشخص المقدم. 

- ويقوم الشخص بكتابة المحافظة التابع لها، ومحل السكن التابع له. 

- اذا كانت تنطبق جميع الشروط علي المتقدم للمنحة يتم ارسال رسالة له من خلال رقم هاتفه المحمول من وزارة الاتصالات ويقوم بصرف المنحة خلال خمس ايام

رابط الاستعلام عن منحه ال 500 جنية للعمالة الغير منتظمة شهر اكتوبر الحالي عبر موقع وزارة القوي العاملة

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

موقع وزارة القوى العاملة منحة ال 500 جنيه العمالة الغير منتظمه

أخبار تهمك

البدري يضع شرطا لضم نجم الزمالك للمنتخب

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يحدد أسماء العائدين للأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. السماح للمواطنين بالصلاة في المسجد الحرام للمرة الأولى منذ 7 أشهر

منذ حوالي 12 ساعة

جماهير الوداد تفتح النار على الناصيري وجاموندي بعد ثنائية الأهلي

منذ ساعة

موسيماني يوضح سبب غياب احمد فتحي عن لقاء الوداد

منذ ساعتين و 41 دقيقة

طلائع الجيش يحصل على خدمات عمرو مرعي

منذ أقل من ساعة

6 معلومات عن مواعيد وأسعار مجموعات التقوية بالمدارس.. تعرف عليهم

منذ حوالي 6 ساعات

تصريح قوي من موسيماني بعد الفوز على الوداد المغربي

منذ حوالي 4 ساعات

إلغاء حبس سما المصري سنتين في قضية سب ريهام سعيد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. وفاة المطربة التونسية نعمة بعد صراع مع المرض

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يخطف نجم منتخب الشباب بتوصية من ربيع ياسين

منذ حوالي 8 ساعات

مستشار الرئيس للصحة يكشف مفاجأة صادمة عن لقاح كورونا

منذ يوم

عاجل.. وفاة والدة الشهيد أحمد المنسي

منذ يوم

عاجل..تأجيل قضية مرتضى بإيقاف قرار الأوليمبية لجلسة 1 نوفمبر

منذ ساعة و 13 دقيقة

"الأوقاف" تعلق على واقعة إمام بهاء سلطان

منذ حوالي 9 ساعات

ننشر الجدول الفردي لتقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب

منذ حوالي 19 ساعة

موضوعات متعلقة

الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة عبر موقع وزارة القوى العاملة manpower.gov.eg وموعد الصرف

الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة 2020 عبر رابط وزارة القوى العاملة | الحصول على 500 جنيه

الموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة.. رابط الاستعلام عن أسماء العمالة الغير منتظمة والتسجيل

شغال رابط الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الثالثة من موقع وزارة القوي العاملة manpower.gov.eg بالرقم القومي

رابط موقع وزارة القوى العاملة manpower.gov.eg الاستعلام عن الدفعة الثالثة من منحة العمالة الغير منتظمة للحصول على 500 جنيه

الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتطمة بالرقم القومي اون لاين عبر موقع وزارة القوي العاملة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:49 م

إلغاء حبس سما المصري سنتين في قضية سب ريهام سعيد

"الأوقاف" تعلق على واقعة إمام بهاء سلطان

07:52 ص

عاجل.. وفاة المطربة التونسية نعمة بعد صراع مع المرض

12:52 م

موسيماني يوضح سبب غياب احمد فتحي عن لقاء الوداد

01:57 م

الأهلي يخطف نجم منتخب الشباب بتوصية من ربيع ياسين

08:13 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحكومة مديونة لنا يا رئيس الوزراء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | عبد الناصر «أبو الصناعة الوطنية»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 16 | ذئاب الجبل.. «زلزال» صفاء عامر وأبوعميرة الذى هز مصر «مرتين»