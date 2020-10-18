



رابط الاستعلام عن منحه ال 500 جنية للعمالة الغير منتظمة شهر اكتوبر الحالي عبر موقع وزارة القوي العاملة





تعتبر مشكلة العمالة الغير منتظمة مشكلة قوميه حيث تعمل وزارة القوى العاملة جاهدة علي القضاء عليها او تقنينها عن طريق تقديم مساعدة للأشخاص ذوات العمالة غير المنتظمة من قبل الوزارة، كما تسعي وزارة القوى العاملة علي انشاء جدول بيانات يسجل بها جميع الاشخاص اصحاب العمالة الغير منتظمة وذلك سوف يتم من خلال كعب العمل، ويحتوي كعب العمل علي الاسم والسن والمستوي التعليمي والتخصص وعنوان ورقم هاتف لكي يتم التواصل معه في اي وقت اي يحتوي كعب العمل علي كل بيانات المتقدم.





وقد فعلت ذلك الوزارة حتي عندما يتم توفير وظائف لدي القوي العاملة تكون الوزارة مسجل لديها اسماء من يحتاجوا للوظيفة بكل بيناتهم، وهي توفر بتلك الطريقة العديد والعديد من الوظائف لكافة التخصصات، لذلك تناشد وزارة القوى العاملة كل الخريجين بضرورة تسجيل كل بيانتهم عند التخرج وعند قضاء الخدمة العسكرية Kوقد اهتم الرئيس في ظل الظروف الراهنة من انتشار فيروس كورونا بأصحاب العمالة الغير منتظمة، وذلك بسبب توقف الكثير من الشركات الخاصة عن العمل، وتم تخصيص مبلغ ٥٠٠ جنية، يصرف في ثلاث شهور وهم اكتوبر ونوفمبر وديسمبر ليكون المبلغ الاجمالي هو ١٥٠٠ جنيه، حيث يتم صرفها من وزارة المالية من خلال اي ماكينة فورية.





الخطوات المتبعة للتسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة ٢٠٢٠

- يتم الدخول علي موقع وزارة القوى العاملة.





- يظهر ورقه ملئ البيانات، يقوم الشخص بتحري الدقة اثناء ملئ البيانات كالاسم رباعي والسن والرقم القومي المدون علي البطاقة الشخصية.





- ثم يتم الضغط علي كلمة "تقديم".





- يتم وضع رقم هاتف محمول للشخص المقدم.





- ويقوم الشخص بكتابة المحافظة التابع لها، ومحل السكن التابع له.





- اذا كانت تنطبق جميع الشروط علي المتقدم للمنحة يتم ارسال رسالة له من خلال رقم هاتفه المحمول من وزارة الاتصالات ويقوم بصرف المنحة خلال خمس ايام



