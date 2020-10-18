الأوراق المطلوبة لحجز وحدات الاسكان الاجتماعي الإعلان الرابع عشر 14 والشروط الخاصة بالتقديم

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 04:13 م
وحدات الاسكان الاجتماعي
وحدات الاسكان الاجتماعي
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الأوراق المطلوبة لحجز وحدات الإسكان الاجتماعي الإعلان الرابع عشر 14 والشروط الخاصة بالتقديم

وفرت وزارة الإسكان العديد من الوحدات السكنية، وذلك خصيصًا لذوات الدخل المحدود، ويبلغ عددها مائة ألف وحدة سكنية، أما مساحة كل وحدة يتراوح بين 75: 90 مترًا، فالوحدة التي تبلغ مساحتها 75 متر فهي عبارة عن 2 غرفة وصالة، أما الوحدة التي تبلغ مساحتها 90 متر فتتكون من 3 غرف وصالة، بالإضافة إلى التشطيب الكامل وأعلنت مصادر خاصة بالوزارة أن في الأيام المقبلة سيتم سحب الكراسات الخاصة بشروط حجز الوحدات السكنية في الإعلان الرابع عشر 2020.

وتمت الموافقة على الشروط الخاصة بالوحدات السكنية التي طالبت بها وزارة الإسكان، وذلك من قبل مجلس الوزراء، حيث طالبت وزارة الإسكان بضرورة توفير وحدات سكنية مناسبة لمنخفضي ومتوسطي الدخل، وبالفعل تم تخصيص مائة ألف وحدة لذوات الدخل المنخفض بمساحات تبلغ 75م2 وبمساحات 90م2، أما لذوات الدخل المنخفض فتم تخصيص خمسة وعشرون ألف وحدة بمساحات 100م2، 110م2، 120م2، فقررت رئيس الجمهورية “عبد الفتاح السيسي” بضرورة بناء مائتي وخمسين ألف وحدة سكنية.

الأماكن التي يتم فيها بناء الوحدات السكنية:
يشمل الطرح العديد من المحافظات والمدن، فيشمل الإعلان حدائق أكتوبر، مدن أكتوبر الجديدة، مدينة بدر، مدينة العبور الجديدة، الجيزة، القليوبية، القاهرة.

الأوراق المطلوبة للحجز:
- الحصول على الإيصال الذي يؤكد شراء كراسة الشروط الخاصة بالحجز” وذلك حتى يمكنك التقديم والحصول على وحدة سكنية.

- توافر الاستمارة الخاصة بإمكانية حجز الوحدة، مع إعداد مرفقين بالكراسة الخاصة بالتقديم.

- إحضار الإيصال الخاص بسداد المصاريف الإدارية.

- إحضار إيصال من كل من (مياه ـــــ غاز ـــــ كهرباء).

- صورة من البطاقة الشخصية لكل من الزوجين بشرط أن تكون سارية أي غير منتهية.

- توافر قسيمة الزواج، والتي تثبت أن الشريكين متزوجين بالفعل حتى يمكنهم الحصول على وحدة سكنية.

- إحضار صورة من شهادة ميلاد الأبناء في حالة تواجد أبناء.

- إحضار الشهادة الخاصة بدخل بالفرد، والتي تثبت المرتب التي يتقاضاه الفرد كل شهر، وذلك بشرط أن يتم ختمها من الجهة التي يمل فيها الفرد.

الأوراق المطلوبة لحجز وحدات الإسكان الاجتماعي الإعلان الرابع عشر 14 والشروط الخاصة بالتقديم

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