التعادل الإيجابي يحكم مواجهة فولهام وشيفيلد يونايتد بالبريميرليج

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 04:01 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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أنتهت مباراة شيفيلد يونايتد أمام ضيفه فريق نادي فولهام بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف لكلاً منهما وذلك لحساب مباريات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.


ونجح اللاعب أديمولا لكومان في تسجيل هدف التقدم لفولهام في الدقيقة السابعة والسبعين قبل أن يدرك بيلي شارك هدف التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة الخامسة والثمانين من علامة الجزاء.


وشهدت المباراة إضاعة الصربي ألكسندر ميتروفيتش ركلة جزاء لمصلحة فريق نادي فولهام في الدقيقة السابعة والخمسين ليحصد كل فريق نقطة تصل بشيفيلد إلى المركز السابع عشر فيما وصل فولهام للمركز التاسع عشر.

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