ليفربول يشن حرب نارية على حكم مباراة إيفرتون

طلبت إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي فتح تحقيق مع طاقم تحكيم مباراة إيفرتون وذلك في ديربي الميرسيسايد والذي إنتهى يوم أمس بين الفريقن على ملعب إستاد جوديسون بارك بهدفين لكلاً منهما لحساب مباريات الجولة الخامسة من البريميرليج.









وقالت صحيفة " ديلي ميل " البريطانية أن مسئولي ليفربول قرروا إتخاذ قرارات رسمية ضد طاقم تحكيم المباراة بعد إلغاء هدف لجوردان هندرسون في الدقيقة الأخيرة وتدخل بيكفورد القوي على فان دايك.









وأضافت الصحيفة إلى أن ديفيد كوت مسؤول حكم الفيديو المساعد رفض في النظر لواقعة تدخل حارس إيفرتون على قدم الهولندي فيرجيل فان دايك ما أدى إلى إصابته وخروجه من المباراة.



