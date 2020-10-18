الأشعة تحدد حجم إصابة نجم الأهلي

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 02:35 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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يجري محمد مجدي أفشة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أشعة على الضلوع خلال الساعات القادمة بعدما تعرض لكدمة خلال مشاركته في مباراة الفريق أمام نظيره الوداد المغربي أمس السبت، إلى جانب إجرائه أشعة أخرى على العضلة الخلفية بعد شكواه من إجهاد بها.


وقرر الجهاز الطبي عمل الأشعتين للاطمئنان على حالة اللاعب، وجاهزيته للمشاركة في مران الفريق بعد غدٍ الثلاثاء بصورة طبيعية.


ويعود الفريق إلى تدريباته عصر الثلاثاء بعدما منح الجهاز الفني اللاعبين راحة لمدة ٤٨ ساعة عقب العودة من المغرب والفوز على الوداد بثنائية نظيفة.

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