60 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة في الهند

سجلت السلطات الصحية في الهند، اليوم الأحد، أكثر من ألف وفاة و60 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

ورصدت وزارة الصحة الهندية، في تقريرها اليومي 1033 وفاة و61871 إصابة جديدة بالفيروس التاجي، مقابل 837 وفاة و62212 إصابة في اليوم السابق.

ووصل إجمالي عدد الإصابات بكورونا التي سجلت في الهند حتى اليوم سبعة ملايين و494 ألفا و551 إصابة مؤكدة، منها 114031 حالة وفاة و783311 حالة نشطة و6597209 حالات شفاء.

وكانت السلطات الصحية الهندية، أجرت خلال اليوم الأخير أكثر من 970 ألف فحص مختبري لتشخيص الإصابات بكورونا.

وتخشى السلطات الهندية من ارتفاع وتيرة تفشي الوباء خلال فصل الاحتفالات الدينية الذي ينطلق في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وتحتل الهند المرتبة الثانية، بعد الولايات المتحدة، في قائمة الدول الأكثر تضررا بالفيروس التاجي من حيث عدد الإصابات.