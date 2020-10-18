تصريح قوي من مدرب مانشستر يونايتد بعد الفوز على نيوكاسل

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 02:02 م
بوابة الفجر
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قال مدرب مانشستر يونايتد أولي جونار سولشار، إن فريقه كان بحاجة لفترة إعداد أطول لكن الفوز 4-1 على نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم كان بمثابة ركلة بداية جديدة.

وعوض يونايتد تأخره بهدف عكسي مبكر عن طريق لوك شو ليحقق فوزاً مريحاً عقب أهداف متأخرة سجلها برونو فرنانديز وآرون وان-بيساكا وماركوس راشفورد بعد أن عادل القائد هاري مغواير النتيجة 1-1.

وكان سولشار سعيداً برد فعل فريقه عقب خسارته 1-6 أمام توتنهام هوتسبير قبل فترة التوقف الدولي.

وأبلغ سولشار سكاي سبورتس: "بعد النتيجة الأخيرة، أصبحت هذه المباراة أكثر أهمية، وبعد ذلك تأخرنا 0-1 في أول دقيقتين، وهذا جعل الأمور أكثر صعوبة".

وأضاف: "لكننا أظهرنا قدراً كبيراً من المرونة وشخصية رائعة للعودة وتعاملنا مع الانتكاسة بطريقة جيداً حقاً بقيادة قائدنا الملهم".

وتابع: "لا نريد أن نتخذ من ذلك عذراً، لكننا كنا بحاجة إلى فترة إعداد، أردنا الوصول لفترة التوقف الدولي بعدد نقاط أكبر مما نمتلكه حالياً، لكننا نعرف أن موسمنا بدأ اليوم، لأننا وصلنا إلى سرعة المباريات".

وبانتصاره الثاني هذا الموسم يحتل يونايتد المركز 14 برصيد 6 نقاط من 4 مباريات، ويلتقي فريق سولشار مع باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا بعد غد الثلاثاء، قبل أن يستضيف تشيلسي في الدوري الأسبوع القادم.

وقال سولشار: "اللاعبون اتحدوا بطريقة جيدة حقاً، يدركون أن في انتظارنا شهراً صعباً ويتطلعون إلى كل مباراة فيه".

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