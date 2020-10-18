رئيس جامعة القاهرة: تابلت مجاني للطلاب الغير قادرين (فيديو)
الأحد 18/أكتوبر/2020 - 12:33 م
رقية جمال
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قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن الجامعة تطبق مجموعة من الإجراءات المشددة للحد من انتشار كورونا، وهناك بوابات تعقيم بجميع الكليات مع منع دخول أي شخص للجامعة دون ارتداء الكمامة، وتعقيم وتطهير الجامعة بالكاملة بصفة يومية بمواد متخصصة.
وأضاف "الخشت"، خلال حواره مع مراسلة برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "mbc مصر 2"، اليوم الأحد، أن الجامعة أطلقت المنصة التعليمية الذكية التي تعتبر أكبر منصة تعليمية في العالم وتستخدم في الدول الكبرى ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.
وتابع رئيس جامعة القاهرة، أنه سيتم توزيع "تابلت" مجاني على الطلاب الغير قادرين على شراء تابلت أو هاتف ذكي للدخول على المنصة التعليمية الذكية.
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 68 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 98157 حالة حتى الأمس.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 138 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 10 حالات جديدة.
وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 105297 حالة من ضمنهم 98157 حالة تم شفاؤها، و6109 حالات وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.
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