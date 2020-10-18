توك شو توك شو بث مباشر.. انعقاد أولى جلسات مجلس الشيوخ الأحد 18/أكتوبر/2020 - 12:05 م Advertisements Advertisements شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا بداية الفحص الكلمات المفتاحية جلسات مجلس الشيوخ بوابة الفجر بث مباشر الفجر أعضاء مجلس الشيوخ أخبار مصر أخبار تهمك عاجل.. الصحة: 138 إصابة جديدة بكورونا.. و10 حالات وفاة منذ حوالي 12 ساعة الأهلي يخطف نجم منتخب الشباب بتوصية من ربيع ياسين منذ حوالي 4 ساعات عاجل.. وفاة والدة الشهيد أحمد المنسي منذ حوالي 21 ساعة مفاجأة في التشكيل المتوقع للزمالك أمام الرجاء المغربي منذ 33 دقيقة 8 غيابات في صفوف الرجاء قبل موقعة الزمالك منذ ربع ساعة بعد نشر مقاطع إباحية لها.. بلاغ يطالب بالقبض على المذيعة نوليا منذ يومين مستشار الرئيس للصحة يكشف مفاجأة صادمة عن لقاح كورونا منذ يوم والد بوسي: "مش بتبعتلي فلوس من 4 سنين.. وكل ما اتصل بيها تقول بكره" (فيديو) منذ حوالي 15 ساعة عاجل.. السماح للمواطنين بالصلاة في المسجد الحرام للمرة الأولى منذ 7 أشهر منذ حوالي 7 ساعات أستاذ مناعة يكشف توقيت دخول الموجة الثانية من كورونا لمصر منذ ساعتين و 45 دقيقة 6 معلومات عن مواعيد وأسعار مجموعات التقوية بالمدارس.. تعرف عليهم منذ أقل من ساعتين "الأوقاف" تعلق على واقعة إمام بهاء سلطان منذ حوالي 4 ساعات موعد مباراة بيراميدز وحوريا الغيني في نصف نهائي الكونفيدرالية الإفريقية منذ ساعة و 14 دقيقة موسيماني يحدد أسماء العائدين للأهلي منذ حوالي 4 ساعات ننشر الجدول الفردي لتقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب منذ حوالي 15 ساعة وائل الإبراشي: أنا أول من هاجمت أسامة هيكل وقلت إنه وزير الكورونا منذ حوالي 5 ساعات موضوعات متعلقة بث مباشر.. جلسة لوزراء الخارجية العرب في القاهرة شوقي السيد يكشف موعد أولى جلسات مجلس الشيوخ الجديد (فيديو) قبيل انعقاد جلساته.. كل ما تريد معرفته عن ضوابط اختيار المعينين بالشيوخ محمود نفادي يكشف إجراءات انعقاد الجلسة الأولى لمجلس الشيوخ يرأسها أكبر الأعضاء سنًا.. تفاصيل الجلسة الإجرائية لـ"الشيوخ" عماد الدين حسين: لم أتوقع تعييني بمجلس الشيوخ (فيديو)