البدري يوجه رسالة قوية لمن يشترطون على المنتخب

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 12:03 م
حسام البدري
حسام البدري
الفجر الرياضي
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كشف حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر هدفه من مواجهتي توجو بالتصفيات الإفريقية القادمة.

وقال البدري في تصريحات خاصة لبرنامج نمبر وان الذي يقدمه الاعلامي عمر ربيع ياسين علي قناة النهار: "المنتخب يواجه صعوبات عديدة الفترة الحالية، في ظل تلاحم المباريات، وحاجة بعض اللاعبين للحصول علي راحة عقب نهاية الموسم".

وتابع: "سيكون هناك معسكر مفتوح للمنتخب المصري، عقب نهاية مباريات الدوري، سيتواجد به اللاعبون الذين وقع عليهم الاختيار".

وواصل: "النني لم يكن مستبعد من المعسكر الماضي، هناك احتياجات فنية، وبناء عليه يتم اختيار العناصر التي ستخدم الطريقة الفنية". 

وتابع: "لا يوجد لاعب أساسي وآخر احتياطى فى المنتخب، وانتهي عصر اللاعبين الذين يشترطون لعبهم أساسي قبل الانضمام للمنتخب".

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