5 عوامل تُهدد بسقوط مدوي للزمالك أمام الرجاء المغربي

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 11:50 ص
بوابة الفجر
علاء خليف
Advertisements
يحل فريق الزمالك ضيفا ثقيلا على نظيره الرجاء المغربي مساء اليوم الأحد، على استاد المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء، في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويسعي الزمالك بقيادة مدربه البرتغالي جيمي باتشيكو لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الرجاء الرياضي ليقترب من التأهل للمباراة النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا، قبل موقعة الإياب بين الفريقين يوم 24 أكتوبر بالقاهرة.

ويواجه الزمالك صعوبات عديدة تهدد بسقوطه أمام الرجاء المغربي في لقاء الليلة بدوري أبطال إفريقيا:-

1- الغيابات:

من أبرز العقبات التي تواجه الزمالك في مباراته ضد الرجاء مساء اليوم الأحد، هي الغيابات العديدة والمؤثرة في صفوف الفريق الأبيض وأبرزهم محمود علاء وفرجاني ساسي ومحمود شيكابالا ومحمد عبد الشافي والتي ستؤثر بشكل سلبي على أداء الفريق الأبيض خلال المباراة.

2- قلة خبرة باتشيكو الإفريقية:

البرتغالي جيمي باتشيكو من العوامل التي تهدد بسقوط الزمالك أمام الرجاء في لقاء الليلة، نظرا لقلة خبرة المدرب بالبطولات الإفريقية، حيث أنه يخوض مباراته الأولي مع الفارس الأبيض في بطولة دوري أبطال إفريقيا الليلة بعكس مدرب الفريق المغربي جمال السلامي والذي يمتلك خبرات إفريقية كبيرة.

3- عامل الأرض:

من العوامل التي ترجح كفة الرجاء المغربي على الزمالك في مباراة الليلة هو عامل الأرض خاصة وأن المباراة ستقام على ملعب المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء وذلك يزيد الضغوط على لاعبي الفريق الأبيض وقد يؤثر على أداءهم خلال اللقاء رغم غياب الجماهير، خاصة وأن معظم اللاعبين لا يمتلكون الخبرات الإفريقية الكافية.

4- فوز الأهلي على الوداد:

فوز الأهلي الثمين على فريق الوداد المغربي بثنائية نظيفة أمس السبت، على نفس الملعب التي ستقام عليه مباراة الزمالك والرجاء، يضع ضغوط كبيرة على لاعبي الفريق الأبيض للخروج بنتيجة إيجابية من اللقاء ومحاولة انتزاع الفوز من بطل المغرب مثلما فعلها الغريم التقليدي الأهلي، خاصة وأن الجماهير المصرية  بل والعربية بمختلف انتماءاتها تتابع مواجهات نصف النهائي الإفريقي باهتمام كبير.

5- ارتفاع معنويات لاعبي الرجاء:

تتويج فريق الرجاء المغربي قبل أيام قليلة ببطولة الدوري المغربي بعد تفوقه على فريق الوداد يساعد على ارتفاع معنويات لاعبيه في مباراة الليلة ضد الزمالك ويجعلهم في حالة فنية وذهنية أفضل من الفريق الأبيض الذي لم يحسم بعد المركز الثاني في الدوري المصري قبل جولة واحدة على انتهاء المسابقة.

أخبار تهمك

مستشار الرئيس للصحة يكشف مفاجأة صادمة عن لقاح كورونا

منذ يوم

8 غيابات في صفوف الرجاء قبل موقعة الزمالك

منذ 14 دقيقة

مفاجأة في التشكيل المتوقع للزمالك أمام الرجاء المغربي

منذ نصف ساعة

عاجل.. وفاة والدة الشهيد أحمد المنسي

منذ حوالي 21 ساعة

موعد مباراة بيراميدز وحوريا الغيني في نصف نهائي الكونفيدرالية الإفريقية

منذ ساعة و 13 دقيقة

موسيماني يحدد أسماء العائدين للأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

أستاذ مناعة يكشف توقيت دخول الموجة الثانية من كورونا لمصر

منذ ساعتين و 44 دقيقة

بعد نشر مقاطع إباحية لها.. بلاغ يطالب بالقبض على المذيعة نوليا

منذ يومين

الأهلي يخطف نجم منتخب الشباب بتوصية من ربيع ياسين

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. السماح للمواطنين بالصلاة في المسجد الحرام للمرة الأولى منذ 7 أشهر

منذ حوالي 7 ساعات

والد بوسي: "مش بتبعتلي فلوس من 4 سنين.. وكل ما اتصل بيها تقول بكره" (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

"الأوقاف" تعلق على واقعة إمام بهاء سلطان

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الصحة: 138 إصابة جديدة بكورونا.. و10 حالات وفاة

منذ حوالي 12 ساعة

ننشر الجدول الفردي لتقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب

منذ حوالي 15 ساعة

وائل الإبراشي: أنا أول من هاجمت أسامة هيكل وقلت إنه وزير الكورونا

منذ حوالي 5 ساعات

6 معلومات عن مواعيد وأسعار مجموعات التقوية بالمدارس.. تعرف عليهم

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:52 ص

"الأوقاف" تعلق على واقعة إمام بهاء سلطان

الأهلي يخطف نجم منتخب الشباب بتوصية من ربيع ياسين

08:13 ص

عاجل.. السماح للمواطنين بالصلاة في المسجد الحرام للمرة الأولى منذ 7 أشهر

04:48 ص

6 معلومات عن مواعيد وأسعار مجموعات التقوية بالمدارس.. تعرف عليهم

10:32 ص

مستشار الرئيس للصحة يكشف مفاجأة صادمة عن لقاح كورونا

10:34 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحكومة مديونة لنا يا رئيس الوزراء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | عبد الناصر «أبو الصناعة الوطنية»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 16 | ذئاب الجبل.. «زلزال» صفاء عامر وأبوعميرة الذى هز مصر «مرتين»