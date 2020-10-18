ميليشيا الحوثي تطلق صاروخا بالستيا من صنعاء

قال تحالف دعم الشرعية في اليمن، إن ميليشيا الحوثي أطلقت صاروخًا بالستيًا صباح الأحد من صنعاء وسقط داخل محافظة صعدة، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

ووفقًا للمتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، قال إن المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران أطلقت صاروخًا بالستيًا من الداخل اليمني وسقط وسط الأعيان المدنيه والمدنيين بمدينة (مأرب).

وأضاف العقيد المالكي استمرار المليشيا الحوثية بانتهاك القانون الدولي الإنساني بإطلاق الصواريخ البالستية وسقوطها عشوائياً على المدنيين وكذلك التجمعات السكانية التي تهدد حياة المئات من المدنيين، وأن عملية الإطلاق هذه تصعيد متعمد ضد المدنيين الأبرياء الذي يأتي في سياق نهج المليشيا الحوثية الإرهابية باستهداف المدنيين والأعيان المدنية بالداخل اليمني ودول جوار اليمن.

وأكد استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعه لتحييد وتدمير هذه القدرات البالستية لحماية المدنيين بالداخل اليمني ، وحماية الأمن الاقليمي والدولي .