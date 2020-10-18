ميليشيا الحوثي تطلق صاروخا بالستيا من صنعاء

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 11:56 ص
صاروخ - أرشيفية
صاروخ - أرشيفية
وكالات
Advertisements

قال تحالف دعم الشرعية في اليمن، إن ميليشيا الحوثي أطلقت صاروخًا بالستيًا صباح الأحد من صنعاء وسقط داخل محافظة صعدة، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

ووفقًا للمتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، قال إن المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران أطلقت صاروخًا بالستيًا من الداخل اليمني وسقط وسط الأعيان المدنيه والمدنيين بمدينة (مأرب).

 

وأضاف العقيد المالكي استمرار المليشيا الحوثية بانتهاك القانون الدولي الإنساني بإطلاق الصواريخ البالستية وسقوطها عشوائياً على المدنيين وكذلك التجمعات السكانية التي تهدد حياة المئات من المدنيين، وأن عملية الإطلاق هذه تصعيد متعمد ضد المدنيين الأبرياء الذي يأتي في سياق نهج المليشيا الحوثية الإرهابية باستهداف المدنيين والأعيان المدنية بالداخل اليمني ودول جوار اليمن.

 

وأكد استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعه لتحييد وتدمير هذه القدرات البالستية لحماية المدنيين بالداخل اليمني ، وحماية الأمن الاقليمي والدولي .

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ميليشيا الحوثي صنعاء اليمن الحوثيين إطلاق صاروخ

أخبار تهمك

عاجل.. السماح للمواطنين بالصلاة في المسجد الحرام للمرة الأولى منذ 7 أشهر

منذ حوالي 7 ساعات

6 معلومات عن مواعيد وأسعار مجموعات التقوية بالمدارس.. تعرف عليهم

منذ ساعة و نصف

وائل الإبراشي: أنا أول من هاجمت أسامة هيكل وقلت إنه وزير الكورونا

منذ حوالي 5 ساعات

أستاذ مناعة يكشف توقيت دخول الموجة الثانية من كورونا لمصر

منذ ساعتين و 35 دقيقة

موعد مباراة بيراميدز وحوريا الغيني في نصف نهائي الكونفيدرالية الإفريقية

منذ ساعة

والد بوسي: "مش بتبعتلي فلوس من 4 سنين.. وكل ما اتصل بيها تقول بكره" (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

موسيماني يحدد أسماء العائدين للأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

ننشر الجدول الفردي لتقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. الصحة: 138 إصابة جديدة بكورونا.. و10 حالات وفاة

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي يخطف نجم منتخب الشباب بتوصية من ربيع ياسين

منذ حوالي 4 ساعات

مستشار الرئيس للصحة يكشف مفاجأة صادمة عن لقاح كورونا

منذ يوم

بعد نشر مقاطع إباحية لها.. بلاغ يطالب بالقبض على المذيعة نوليا

منذ يومين

عاجل.. وفاة والدة الشهيد أحمد المنسي

منذ حوالي 21 ساعة

تفاصيل صفقة الأهلي القوية

منذ يوم

"الأوقاف" تعلق على واقعة إمام بهاء سلطان

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة في التشكيل المتوقع للزمالك أمام الرجاء المغربي

منذ أقل من نصف ساعة

موضوعات متعلقة

"التحالف": ميليشيا الحوثي أطلقت صاروخا بالستيا من حجة على الأراضي اليمنية

"تحالف دعم الشرعية في اليمن": إطلاق المليشيا الحوثية الإرهابية صاروخَيْن باليستيَّيْن

التحالف: مليشيا الحوثي أطلقت صاروخين باليستيين على محافظة حجة

التحالف: سقوط طائرة حوثية مسيرة مفخخة في عمران

التحالف يعلن إطلاق الحوثيون صاروخا بالستيا من صعدة

عاجل.. الدفاعات الجوية السعودية تعترض صاروخًا باليستيًا حوثي باتجاه نجران

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:52 ص

"الأوقاف" تعلق على واقعة إمام بهاء سلطان

الأهلي يخطف نجم منتخب الشباب بتوصية من ربيع ياسين

08:13 ص

عاجل.. السماح للمواطنين بالصلاة في المسجد الحرام للمرة الأولى منذ 7 أشهر

04:48 ص

مستشار الرئيس للصحة يكشف مفاجأة صادمة عن لقاح كورونا

10:34 ص

6 معلومات عن مواعيد وأسعار مجموعات التقوية بالمدارس.. تعرف عليهم

10:32 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحكومة مديونة لنا يا رئيس الوزراء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | عبد الناصر «أبو الصناعة الوطنية»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 16 | ذئاب الجبل.. «زلزال» صفاء عامر وأبوعميرة الذى هز مصر «مرتين»