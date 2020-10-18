موجة كورونا الثانية تضرب فنانين وإعلاميين

عاد أهل الفن والإعلام مرة أخرى ليعلنوا إصابتهم بفيروس «كورونا»، لكن هذه المرة بعيداً عن حالة الهلع الشديد التى كانت تنتاب المصابين فى أول انتشار الفيروس منذ ما يقرب من 5 أو 6 أشهر، وحاول الفنانون والإعلاميون هذه المرة تداول الأمر بتحمل وصبر شديد والإعلان عنه بكل شفافية، لكن ربما إصابتهم بالفيروس أربكت المحيط الخاص بهم ومن خالطهم.





المطربة السورية أصالة وبعد أيام من طرحها لألبومها الخليجى الجديد «لا تستسلم»، فوجئ جمهورها بإعلان شقيقها «أنس نصرى» إصابته بفيروس «كورونا»، منذ ما يقرب من أسبوعين، ونشر صورة من نتيجة تحليله، عبر حسابه الرسمى على موقع «انستجرام»، وبمجرد إعلان أنس عن إصابته، خضع كل أفراد العائلة لتحليل «كورونا»، لأنهم خالطوا أنس قبلها، وأبرزهم أصالة، كما أن عدداً لا بأس به من الوسط الفنى اختلط بأنس قبل يومين فقط من إعلان إصابته بالفيروس، وهم المطرب أحمد سعد، الموزع نادى حمدى، الفنان محمد عطية، والملحن إيهاب عبد الواحد، ولكن عاد أنس بعدها بيومين لينفى إصابته بالمرض، ونشر صورته بالكمامة ومعها نتيجة التحليل الثانى وعلق على الصور قائلاَ: «عفواً كورونا لست أنا، الحمد لله أنى أجريت فحصاً آخر للتأكد من صحة الاختبار وكانت المفاجأة أن جسمى خال من ذلك الوباء.. يمكن رب العالمين حب يجبر خاطرى و يعيشنى كم من الحب والاهتمام والرعاية كانت تحتاجها روحى، عشت أربعة أيام مليئة بالطبطبة، شكراً رب العالمين».





وفى الوسط الإعلامى أعلن المذيع وائل منصور عن إصابته بفيروس «كورونا»، أوائل الشهر الجارى، من خلال حسابه الرسمى على «إنستجرام»، وبالتالى إصابة زميلته سارة المنذر التى تقدم معه برنامج «عيشها بإنرجى» على راديو إنرجى، وتوقف الثنائى عن تقديم البرنامج لمدة أسبوعين وهى فترة العزل المنزلى، لكن تعامل وائل مع الأمر بشكل بسيط، وأكد من خلال حسابه الرسمى على «إنستجرام» أن أعراض «كورونا» التى أصابته كانت «تافهة» على حد قوله، وأنه حتى لم يأخذ علاجاً بل اعتمد على عدد من الفيتامينات مع الالتزام بجدول طعام صحى والتزام الراحة التامة، وأضاف «منصور» أن جميع الأعراض التى تعرض لها اختفت بالتزامن مع ثامن يوم من العزل باستثناء فقدان حاسة الشم والتذوق، وبناءً عليه ارتبكت صفوف الإذاعة وخضع كل العاملين بها للتحليل، ولكن لم يعلن عن إيجابية أية مسحات، وكان قد أصيب باسم كميل المذيع بنفس الإذاعة فى وقت سابق بفيروس «كورونا» أيضاً.





كما أعلن المطرب والملحن هيثم نبيل إصابته بفيروس كورونا منذ أيام قليلة، عبر حسابه الشخصى على «فيس بوك»، حيث كتب: «قدر الله وماشاء فعل..أصيبت بكورونا دعواتكوا بأنها متكونش جت لحد عن طريقى.. ياريت لو حد اختلط بيا آخر كام يوم ياخد باله الحمدلله».







