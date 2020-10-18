سعر الذهب اليوم الأحد 18-10-2020.. الأسواق مستقرة مع الإجازة الأسبوعية

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 09:58 ص
بوابة الفجر
Advertisements
استقرت أسعار الذهب اليوم الأحد، بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية لسوق الصاغة، ليسجل جرام الذهب عيار 21 نحو 827 جنيها، ويأني ذلك بالتزلمن ايضا مع اجازة البورصةات العالمية للذهب وننشر فيما يلي اخر تحديث لسعر الذهب المحلى والعالمي.

 سعر الذهب المحلى اليوم 

 سجل جرام الذهب عيار 21 نحو 827 جنيها، وسجل عيار 18 ما قيمته 708.75 جنيه، وبلغ عيار 24 ما قيمته 945.25 جنيه، وسجل الجنيه الذهب 6616 جنيها والأوقية سجلت 1906 دولار.
 
اخر تحديث سعر الذهب العالمي 

انخفض الذهب خلال تعاملات الجمعة الماضية، ليتكبد أول خسارة أسبوعية في ثلاثة أسابيع، فيما تمسك الدولار بارتفاعه.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المائة إلى 1903.24 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:31 بتوقيت جرينتش، ليخسر 1.4 في المائة منذ بداية الأسبوع الجاري. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 في المائة إلى 1907.50 دولار.

وقال إدوارد مويا، كبير محللي السوق لدى أواندا، "هناك بعض الاتجاه الصعودي الإضافي للدولار، وذلك يشكل عاملا معاكسا للذهب، إضافة إلى مفاوضات التحفيز (الأمريكي) الجارية التي لم تسفر عن تقدم". وأضاف، "الجميع متفقون على احتمال أنه لن يكون هناك اتفاق قبل الانتخابات".

وسجل الدولار، الذي يعد ملاذا آمنا، أول مكسب أسبوعي في ثلاثة أسابيع بدعم من ارتفاع إصابات فيروس كورونا عالميا، وتبدد الرهانات على صفقة التحفيز الأمريكي.

وتسببت جائحة كوفيد - 19 في عمليات طبع غير مسبوقة للأموال، وانخفاض أسعار الفائدة عالميا، ما يضع الذهب على مسار أفضل عام له في عشرة أعوام نظرا لجاذبيته كتحوط في مواجهة التضخم وانخفاض العملة.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.8 في المائة إلى 24.11 دولار للأوقية، وتراجعت 3.9 في المائة في الأسبوع.

وهبط البلاتين 0.4 في المائة إلى 860.22 دولار للأوقية، ونزل البلاديوم 0.1 في المائة إلى 2350.45 دولار.
وفي ظل تطبيق قيود جديدة لمكافحة انتشار كوفيد - 19 في أوروبا وبريطانيا، ارتفعت عملة الاحتياطي العالمي أمس لأعلى مستوى في أسبوعين عند 93.910 مقابل سلة من العملات. واستقرت دون تلك الذروة بقليل في الجلسة الآسيوية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

سعر الذهب العالمي توقعات اسعار الذهب 2020 الذهب اسعار الذهب الان اسعار الذب المحلى

أخبار تهمك

تبدأ 25 أكتوبر الحالي.. مواعيد تسليم أراضي الإسكان الاجتماعي والمتميز بمدينة السادات

منذ حوالي 17 ساعة

موسيماني يحدد أسماء العائدين للأهلي

منذ ساعتين و 45 دقيقة

بعد نشر مقاطع إباحية لها.. بلاغ يطالب بالقبض على المذيعة نوليا

منذ يومين

تفاصيل صفقة الأهلي القوية

منذ يوم

الأرصاد: سقوط أمطار على هذه المناطق ابتداء من 20 أكتوبر

منذ أقل من ساعة

عاجل.. السماح للمواطنين بالصلاة في المسجد الحرام للمرة الأولى منذ 7 أشهر

منذ حوالي 6 ساعات

"ليس من شأنها.. تعليق "الباز" على واقعة تعنيف محافظ الدقهلية لمديرة مدرسة (فيديو)

منذ ساعتين و 45 دقيقة

ننشر الجدول الفردي لتقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب

منذ حوالي 13 ساعة

ستاذ مناعة يكشف توقيت دخول الموجة الثانية من كورونا لمصر

منذ ساعة

الأهلي يخطف نجم منتخب الشباب بتوصية من ربيع ياسين

منذ ساعتين و 16 دقيقة

وائل الإبراشي: أنا أول من هاجمت أسامة هيكل وقلت إنه وزير الكورونا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الصحة: 138 إصابة جديدة بكورونا.. و10 حالات وفاة

منذ حوالي 11 ساعة

والد بوسي: "مش بتبعتلي فلوس من 4 سنين.. وكل ما اتصل بيها تقول بكره" (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

"الأوقاف" تعلق على واقعة إمام بهاء سلطان

منذ ساعتين و 37 دقيقة

مستشار الرئيس للصحة يكشف مفاجأة صادمة عن لقاح كورونا

منذ يوم

عاجل.. وفاة والدة الشهيد أحمد المنسي

منذ حوالي 19 ساعة

موضوعات متعلقة

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 28-4-2020.. والمعدن الأصفر يتراجع لليوم الثاني على التوالي

أسعار الذهب اليوم الجمعة 1-5-2020.. سعر المعدن الأصفر في أول تعاملات مايو

أسعار الذهب اليوم الجمعة 1-5-2020.. سعر المعدن الأصفر في أول تعاملات مايو

أسعار الذهب اليوم الإثنين 4-5-2020.. والمعدن الأصفر يرتفع في أول تعاملات الأسبوع

أسعار الذهب اليوم الإثنين 11-5-2020.. وتراجع بسعر المعدن الأصفر في أول تعاملات الأسبوع

أسعار الذهب اليوم الجمعة 15-5-2020.. 5 جنيهات ارتفاع بسعر عيار 21

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:52 ص

"الأوقاف" تعلق على واقعة إمام بهاء سلطان

عاجل.. السماح للمواطنين بالصلاة في المسجد الحرام للمرة الأولى منذ 7 أشهر

04:48 ص

الأهلي يخطف نجم منتخب الشباب بتوصية من ربيع ياسين

08:13 ص

موسيماني يحدد أسماء العائدين للأهلي

07:45 ص

مستشار الرئيس للصحة يكشف مفاجأة صادمة عن لقاح كورونا

10:34 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: وداعًا الجامعات الخاصة أهلاً بالجامعات الذكية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي