سعر الذهب اليوم الأحد 18-10-2020.. الأسواق مستقرة مع الإجازة الأسبوعية

استقرت أسعار الذهب اليوم الأحد، بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية لسوق الصاغة، ليسجل جرام الذهب عيار 21 نحو 827 جنيها، ويأني ذلك بالتزلمن ايضا مع اجازة البورصةات العالمية للذهب وننشر فيما يلي اخر تحديث لسعر الذهب المحلى والعالمي.

سعر الذهب المحلى اليوم

سجل جرام الذهب عيار 21 نحو 827 جنيها، و سجل عيار 18 ما قيمته 708.75 جنيه، وبلغ عيار 24 ما قيمته 945.25 جنيه، وسجل الجنيه الذهب 6616 جنيها والأوقية سجلت 1906 دولار.

اخر تحديث سعر الذهب العالمي





انخفض الذهب خلال تعاملات الجمعة الماضية، ليتكبد أول خسارة أسبوعية في ثلاثة أسابيع، فيما تمسك الدولار بارتفاعه.





ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المائة إلى 1903.24 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:31 بتوقيت جرينتش، ليخسر 1.4 في المائة منذ بداية الأسبوع الجاري. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 في المائة إلى 1907.50 دولار.





وقال إدوارد مويا، كبير محللي السوق لدى أواندا، "هناك بعض الاتجاه الصعودي الإضافي للدولار، وذلك يشكل عاملا معاكسا للذهب، إضافة إلى مفاوضات التحفيز (الأمريكي) الجارية التي لم تسفر عن تقدم". وأضاف، "الجميع متفقون على احتمال أنه لن يكون هناك اتفاق قبل الانتخابات".





وسجل الدولار، الذي يعد ملاذا آمنا، أول مكسب أسبوعي في ثلاثة أسابيع بدعم من ارتفاع إصابات فيروس كورونا عالميا، وتبدد الرهانات على صفقة التحفيز الأمريكي.





وتسببت جائحة كوفيد - 19 في عمليات طبع غير مسبوقة للأموال، وانخفاض أسعار الفائدة عالميا، ما يضع الذهب على مسار أفضل عام له في عشرة أعوام نظرا لجاذبيته كتحوط في مواجهة التضخم وانخفاض العملة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.8 في المائة إلى 24.11 دولار للأوقية، وتراجعت 3.9 في المائة في الأسبوع.





وهبط البلاتين 0.4 في المائة إلى 860.22 دولار للأوقية، ونزل البلاديوم 0.1 في المائة إلى 2350.45 دولار.

وفي ظل تطبيق قيود جديدة لمكافحة انتشار كوفيد - 19 في أوروبا وبريطانيا، ارتفعت عملة الاحتياطي العالمي أمس لأعلى مستوى في أسبوعين عند 93.910 مقابل سلة من العملات. واستقرت دون تلك الذروة بقليل في الجلسة الآسيوية.



