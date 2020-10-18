وزير النقل يتابع تنفيذ 3 مشروعات عملاقة في مجال الجر الكهربائي السككي

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قام الفريق مهندس كامل الوزير - وزير النقل بجولة تفقدية لمتابعة معدلات تنفيذ مشروع القطار الكهربائي LRT (السلام العاصمة الإدارية الجديدة العاشر من رمضان) حيث بدأت الجولة بتفقد محطة عدلي منصور المركزية التبادلية الكبيرة التي ستضم مجمع نقل متكامل الخدمات ومنطقة تجارية إستثمارية على مساحة 15 فدانا ليتم تبادل الخدمة بين خمسة وسائل نقل مختلفة حيث تشمل محطة لمترو الخط الثالث ومحطة للقطار الكهربائى ومحطة للسكك الحديدية (القاهرة السويس ) ومحطة للسوبرجيت بالإضافة إلى الأتوبيس الترددي (عدلي منصور – السلام).



توجه بعدها وزير النقل لمتابعة معدلات تنفيذ كل محطة وأعمال جسر مشروع القطار الكهربائي واطلع الوزير على معدلات التنفيذ، حيث وصلت النسبة الكلية للأعمال الإنشائية للمشروع 62 % من النسبة المستهدفة، وتم الانتهاء من 46.5% من أعمال الكبارى بالمشروع و82% من أعمال الأنفاق، و35 % من أعمال جسور السكة وحوالى 60% من أعمال إنشاء ورشة الصيانة للقطار الكهربائى.



ووجه الوزير بضرورة العمل على مدار الساعة والالتزام التام بالخطة الزمنية للمشروع وأن تتم كافة الأعمال وفقا لقياسات الجودة العالية خاصة مع أهمية المشروع الذي يعتبر شريان تنمية جديد فى قلب المدن الجديدة.



وأوضح الوزير أن هذا الخط يضمن سرعـــة الانتقــــال والربط بين القـــاهـــرة والمدن الجديدة (العبور – المستقبل – الشروق – هليوبوليس الجديدة - بدر – المنطقة الصناعية والعاشر من رمضان - العاصمة الادارية الجديدة مضيفا أنه من المقرر أن يبدا التشغيل التجريبي في اغسطس ٢٠٢١ وعلى ان يبدأ التشغيل فى أكتوبر ٢٠٢١ لافتًا أن طول المشروع يبلغ 90كم بإجمالي 16محطة ويبلغ طاقة النقل للقطار الكهربائى 30 الف راكب ساعةإتجاه بإجمالي 500 ألف راكب يوميا



كما تفقد الوزير عدد من القطاعات بمسار تنفيذ أعمال مشروع مونوريل العاصمة الإدارية، الذي يمتد بطول 56.5 كم ويبلغ عدد محطاته 22 محطة، يتم تنفيذه على مرحلتين الأولى، تمتد من موقع الورشة بالعاصمة الإدارية الجديدة حتى محطة مسجد المشير بطول حوالى 45 كم، والثانية تمتد من محطة مسجد المشير حتى محطة الإستاد بطول حوالى 11.5 كم مضيفا أن أجمالي طول مشروعي خطى مونوريل العاصمة الإدارية ومدينة السادس من أكتوبر يبلغ 98.5كم ويتم تنفيذ المشروعين من خلال تحالف يضم شركات (بومبارديه – أوراسكوم – المقاولون العرب)،



وإختتم وزير النقل جولته بتفقد واستطلاع مسار القطار الكهربائي السريع العين السخنة العلمين والذي يبلغ طوله 438.3 كم ويشمل 17محطة وذلك في المسافة من العاصمة الإدارية وحتي جنوب حلوان حيث أشار الوزير إلى أن الاسبقية الأولى في تنفيذ هذا المشروع ستتم في المسافة من العاصمة الإدارية وحتي برج العرب بطول 260 كم وستشمل الاسبقية الثانية المسافة من برج العرب وحتي مدينة العلمين الجديدة ومن برج العرب وحتى الإسكندرية بإجمالي طول 88.3 كم تزامنا مع تنفيذ المسافة من العاصمة الإدارية وحتي العين السخنة بطول 90 كم بإجمالي أطوال 178.3 كم.