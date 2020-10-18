لفتة إنسانية سبب ارتداء ريال مدريد القميص الوردي أمام قادش

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن لفتة إنسانية هي السر وراء ارتداء ريال مدريد للقميص الوردي أمام ضيفه قادش في الدوري الإسباني.





وأشار موقع ديفنسا سنترال الإسباني إلى أن ريال مدريد واجه قادش على ملعب ألفريدو دي ستيفانو وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإسباني بالقميص الوردي.





وأوضح الموقع الإسباني أن الريال ارتدي القميص الوردي بمناسبة اليوم العالمي لسرطان الثدي الذي يوافق الاثنين المقبل 19 أكتوبر الحالي.





وخسر ريال مدريد أمام قادش بهدف نظيف في الجولة السادسة من بطولة الدوري يوم أمس في واحدة من اقوي المفاجآت.