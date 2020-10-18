نجم إيفرتون يحقق رقما تاريخيا مع التوفيز

حقق دومينيك كالفرت ليوين مهاجم نادي إيفرتون، رقمًا تاريخيًا مع فريقه، بعد تسجيله هدف في مرمى ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز.





وتعادل إيفرتون أمام ليفربول، بهدفين لكل منهما، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.





وسجل لوين هدف التعادل الثاني لإيفرتون، عندما استقبل عرضية مميزة من الظهير الأيسر الفرنسي لوكا ديني، ليسدد الكرة برأسه على يمين الحارس أدريان.





وبحسب شبكة "أوبتا" للأرقام والأحصائيات، فإن كالفرت ليوين اصبخ أول لاعب في تاريخ إيفرتون يهز الشباك في أول 5 مباريات للفريق بالدوري الإنجليزي، منذ أن فعل تومي لوتون الأمر ذاته في موسم 1938-1939.



