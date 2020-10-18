كومان يرفض طعن "ميسي" من الخلف

كشف الهولندي رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة عن كواليس اجتماعاته مع ليونيل ميسي نجم الفريق عقب رحيل كيكي سيتين والتي شهدت توترا شديدا نظرًا لرغبة البرغوث في الرحيل عن صفوف البارسا.

وقال كومان لصحيفة "AD" الهولندية: "في أيامي الأولى تحدثت كثيرًا مع الناس حول وضع النادي، ثم اتضح أن هناك استياء كبير بين اللاعبين، لذلك كان من أولوياتي التحدث إلى ميسي لسماع كيف رأى الأشياء".

وأضاف: "في المنزل كان يخبرني ميسي بكل شيء واستمعت إليه بعناية، ورغبته في العمل وكيف يريد تغيير الأمور وكان ذلك جيدًا، لأننا في النهاية تحدثنا عن أفضل الطرق لدفع الفريق إلى الأمام".

وتابع: "كان النادي واضحًا جدًا بشأن رحيل ميسي، بأنه لا يمكنه المغادرة إلا بالشرط الجزائي بقيمة 700 مليون يورو وهو رقم مرتفع جدًا لدرجة أنه لم يدفعه أي ناد في هذا الوقت، وبالنسبة لي كان السؤال هو كيف يمكنني إعادة ميسي كشخص وكلاعب.. عندما عاد للتدريبات بالفعل بعد ذلك الأسبوع المحموم، لم أر سوى الأشياء الجيدة، ولم يكن هناك ما يشكو منه، والشيء الجيد هو أن ميسي حين يرى الكرة فإنه يستمتع".

وبسؤاله عما يعنيه تدريب لاعب مثل ميسي، أجاب: "إنه لأمر رائع حقًا، كيف يرى ميسي الأمور ومدى ذكائه وكيف يفعل ذلك بشكل مثالي من الناحية الفنية، فهو يتخذ قراره في جزء من الثانية".

وعن ضم فينالدوم المشروط برحيل ميسي، كشف: "في أفكاري كنت أفترض دائمًا أن ميسي سيبقى، لكن لو كان رحل لكان نشأ موقف مختلف تماما وكان لدينا اهتمام بفينالدوم لكن منفصل عن ليونيل بشكل عام.. فينالدوم يتمتع بإحساس كبير بالمساحة في الملعب ويمكنه الوصول إلى للمرمى بشكل رائع من خط الوسط، ويمكنه حقًا تقديم شيء للفريق لكن الوضع الاقتصادي كان معروفًا".